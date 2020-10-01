前特首欲以法庭迫教育局公开「专业失当」教师资料 教协斥政治批斗拟介入

在过去一年多的反对修例运动期间，有近五十名教师遭教育局裁定「专业操守失当」，当中大部分涉及教师的公开言论和教材有关，身为中国政协副主席的前行政长官梁振英要求局方公开相关资料不果后，透过他牵头成立的「803基金」向法庭申请司法复核，要求教育局公开已被裁定专业失当的教师姓名、涉事校名及案件详情。香港教育专业人员协会(教协)指有关行动是对教育界的政治迫害和批斗，正与律师商讨介入今次司法复核的可行性。

广告 继续浏览后续

教育局其后应申请人要求覆检，至7月维持原有决定，认为做法对学校和教师带来不必要的压力，亦对改正行为的教师带来标签效应，甚至损害彼此的关系和信任。基金昨(9月30日)入禀高等法院，申请司法复核挑战有关决定，认为局方有责任提醒家长和公众哪些学校出现专业失当，以便家长考虑会否继续读子女就读或报读该校，质疑局方的决定罔顾家长利益，要求法庭颁令局方公开有关资料。

教育局不评论司法复核一事，身兼教协副会长的立法会教育界议员叶建源则批评梁振英的要求严重侵犯教师私隐，他指出，梁振英过去已组织人去投诉教师，现在更申请司法复核，是对教育界的政治迫害和批斗，而梁振英以上届港府之首的身分去攻击现届政府，亦是奇特。

他续称，多名教师过去一年多仅因在网上发表个人感受和言论而被追究，甚至遭教育局裁定专业失当，但局方的机制并不透明，有教师被裁定专业失当的依据亦不清晰，过程草率，曾多次作出不相称及对事主不公平的裁决，已属政治打压，若再公开涉事教师的姓名及校名，是对他们的「二次伤害」，且可能成为批斗教师及学校的工具。

属于建制阵营的教育联会，其会长黄均瑜今(1日)早在电台节目中表示，如果涉事教师被取消注册，教育局可以公开教师身份，若只是被警告或劝喻，应不公开以保障教师私稳，但个案性质则应公开，以便公众知悉和让业界警惕。但叶建源反驳称，如果涉事教师被取消注册，需离开业界，便没有必要再公开其身份。

根据教育局资料，由去年6月至今年6月，共接获220宗有关教师在社会事件中涉嫌专业失当的投诉，截至今年7月中，有17名教师遭谴责、9名教师遭书面警告，另有至少22人遭发劝喻信和口头警告。