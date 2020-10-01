授勋人数高创纪录 14%为打压「反修例」警员 评论称背离民意、续靠警队维稳

香港政府今年的授勋名单共有687人获颁勋衔或嘉许状，人数不单比去年大增七成二，更是历年人数之冠。当中，94人为现职或已退休的警务人员，不少更有参与应对反修例运动，甚至同样牵涉僭建和镇压示威的助理警务处长陶辉和庄定贤，以及现已调往国安处的两名高级警务人员。民权观察指出，警察武力镇压示威者却获嘉许，是完全脱离民意；亦有学者认为，名单反映港府高度依赖警队执法，稳定政权。

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除回归当年只有12人获颁最高荣誉的大紫荆勋章外，历年名列授勋名单的人数由230至444人不等，今年明显大幅增多，政府发言人解释，这是因为今年获颁行政长官小区服务奖状及公共服务奖状的人特别多，藉以表扬在过去一年处理「社会事件」和应对新冠病毒疫情表现杰出的人士。

另外，多名曾在反修例运动中支持港府的社会知名人士亦有获奖，包括在联合国发言支持港府的妇协主席何超琼获颁银紫荆星章，律师会会长彭韵僖和艺人陈百祥则获颁铜紫荆星章。

根据名单，获授勋衔及嘉奖的现职或已退休警务人员有94人，占总数近14%。除刚退休的警务处长卢伟聪「例牌」获颁金紫荆星章外，获奖的现职警务人员最高官阶的，是现已调任警队国安处长的蔡展鹏和高级助理警务处长袁旭健，二人获颁香港警察卓越奖章；另有21名警察获颁「香港警察荣誉奖章」，包括现隶属国安处的高级警司李桂华，以及公开称呼反修例抗争者为「曱甴」(即蟑螂)的香港警察队员佐级协会主席林志伟。其次，亦有56名警务人员获颁「行政长官公共服务奖状」，包括在反修例示威中负责指挥驱散行动的陶辉、指挥速龙小队的助理警务处长庄定贤、多次于理工大学冲突事件中解说警方行动的助理处长周一鸣，以及负责「7.21」元朗站白衣人无差别袭击市民的行动部高级警司曾正科等。

有资深记者在社交群组内形容，有关授勋，就如已故中共领导人邓小平在八九民运遭镇压后接见戒严部队一样，既是表扬和拢络，亦有镇摄反对声音之效。

民权观察成员王浩贤表示，授勋对警队受命镇压社会运动的酬庸，但警方使用过分武力镇压是中外皆知，已失去市民信心，向警员授勋只反映港府完全脱离民意，无助重获市民认受性，遑论有意义。

中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强认为，名单突显港府以政治忠诚度论功行赏，亦反映港府过去一年高度依赖警队，稳定政权，以致部分警务人员卷入僭建等丑闻仍能获嘉许。

不过，建制阵营的民建联立法会议员葛佩帆向《明报》表示，警队维持治安的任务艰辛，他们顶住压力「守护香港」，需要肯定。

另外，包括二十多名在去年区议会选举中落选的建制派人士获授勋衔，当中以民建联和工联会成员的数目最多，各有15人以上获列名单，比其他建制派政党只有几人获奖多，而民主派则继续无人获得授勋。去年底已有消息流传，港府会协助落选的建制派区议员继续发挥影响力，包括委任他们进入其他法定委员会或给予名衔。

民主党主席胡志伟认为，港府的勋章现已贬值，沦为政治酬庸。蔡子强相信，特首林郑月娥无意与民主派修补关系，故不会向他们授勋，而民主派亦不会接受勋衔，反映港府与民主派的关系已恶劣至无以复加。

回归后，港府每年会在7月1日凌时公布授勋名单，并在10月举行授勋仪式，但今年因疫情延至国庆节凌时公布，授勋仪式则视乎疫情再择日举行。