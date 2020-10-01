香港十一禁止示威 仍有零星抗議 至少69人被捕

香港民主派民眾今天10月1日在中共建政國慶日被當局禁止遊行抗議，但在警方嚴密戒備下，仍有小規模示威活動展開。據香港電台說，最少有69人被捕。

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法新社說，特首林鄭月娥今天在慶祝十一的講話中讚揚香港恢復了和平。在林鄭與中國官員舉行慶祝儀式的會展中心上空，掛着中國國旗和香港港旗的直升機飛來飛去。

中華人民共和國官方每年10月1日都在嚴密監管下舉行國慶活動。這個日子也是前英殖民地香港部分民眾，對北京收回對香港的自由承諾表達憤怒的日子。但從今年年初開始，特別是國安法今年7月實施以來，香港大部分的集會遊行都遭到禁止。

儘管禁止，今天香港仍有民眾舉行小規模抗議活動。據香港電台報道，網上有人發起今日在銅鑼灣等多處聚集，警方拘捕最少69人，指控他們涉嫌參與未經批準的集結，管有攻擊性武器等。

晚上在香港獅子山上，也有不少人聚集並亮燈，亦有人揮動「光復香港」旗幟，而在山下，有警員在獅子山公園行山徑登記市民資料，又搜查部分人的隨身物品。

香港民陣原定發起的遊行活動遭警方反對，下午有市民在銅鑼灣一帶聚集，有人呼叫“光復香港” “時代革命”的口號，警方多次向人群舉起禁止的紫色旗警告，並指有關口號有分裂國家或顛覆國家政權的意圖，警告在場人士的行為可能觸犯“港區國安法”，又舉藍旗，要求在場人士離開。

另外，警方在崇光百貨商店外搜查一名男子時，互相指罵，警方架起橙帶封鎖線，將記者趕離現場，又以擴音器用中文廣播，指在場一名外籍人士，懷疑混入記者當中，要求對方離開。

另有20多名市民在堅拿道天橋附近被防暴警察截查，警方拉起封鎖線，逐一記錄市民身份證後，將他們放行，並警告他們切勿參與非法活動。