香港十一禁止示威 仍有零星抗议 至少69人被捕

香港民主派民众今天10月1日在中共建政国庆日被当局禁止游行抗议，但在警方严密戒备下，仍有小规模示威活动展开。据香港电台说，最少有69人被捕。

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法新社说，特首林郑月娥今天在庆祝十一的讲话中赞扬香港恢复了和平。在林郑与中国官员举行庆祝仪式的会展中心上空，挂着中国国旗和香港港旗的直升机飞来飞去。

中华人民共和国官方每年10月1日都在严密监管下举行国庆活动。这个日子也是前英殖民地香港部分民众，对北京收回对香港的自由承诺表达愤怒的日子。但从今年年初开始，特别是国安法今年7月实施以来，香港大部分的集会游行都遭到禁止。

尽管禁止，今天香港仍有民众举行小规模抗议活动。据香港电台报道，网上有人发起今日在铜锣湾等多处聚集，警方拘捕最少69人，指控他们涉嫌参与未经批准的集结，管有攻击性武器等。

晚上在香港狮子山上，也有不少人聚集并亮灯，亦有人挥动「光复香港」旗帜，而在山下，有警员在狮子山公园行山径登记市民资料，又搜查部分人的随身物品。

香港民阵原定发起的游行活动遭警方反对，下午有市民在铜锣湾一带聚集，有人呼叫“光复香港” “时代革命”的口号，警方多次向人群举起禁止的紫色旗警告，并指有关口号有分裂国家或颠覆国家政权的意图，警告在场人士的行为可能触犯“港区国安法”，又举蓝旗，要求在场人士离开。

另外，警方在崇光百货商店外搜查一名男子时，互相指骂，警方架起橙带封锁线，将记者赶离现场，又以扩音器用中文广播，指在场一名外籍人士，怀疑混入记者当中，要求对方离开。

另有20多名市民在坚拿道天桥附近被防暴警察截查，警方拉起封锁线，逐一记录市民身份证后，将他们放行，并警告他们切勿参与非法活动。