12港人以偷渡及组织偷渡罪被捕 将在中国受审 香港数团体请愿促送回港

欲偷渡往台湾途中被广东海警截获的十二名港人，在扣押39天后正式被逮捕，其中邓棨然和乔映瑜被指涉嫌组织他人偷越边境，而李宇轩等十人则被指涉嫌偷渡，预料此案将成为首宗港人因偷渡而在中国内地审讯的案件。港区人大代表叶国谦表示，现阶段只有律师可以探视，家属须等到进入审讯阶段或判刑后才可见面。家属对事件表示震惊及忧虑，要求当局停止秘密羁押，而多个香港团体亦到中央政府驻港联络办公室(中联办)请愿，要求让十二港人「回家」。

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深圳市盐田区人民检察院昨(9月30日)晚公布，批准逮捕12名港人，其中，负责驾驶快艇的邓棨然及被香港警方通缉的乔映瑜更以「组织他人偷越边境罪」被逮捕。根据中国内地法律，「组织他人偷越边境罪」可被判入狱两年到七年，其余十名被控「偷越边境罪」者，则可判处一年以下徒刑，他们分别是涉嫌违反《港区国安法》的「香港故事」成员李宇轩、张俊富、张铭裕、李子贤、郭子麟、郑子豪、廖子文、黄伟然、严文谦及黄临福。

被捕港人家属回应指，对检察院决定感到震惊和忧心，指12人被捕后得不到家属委托律师的法律意见，可能受到不人道对待，被严刑强迫认罪，未来更可能像其他政治敏感案件般秘密审讯，促当局容许家属及受委托律师探视，以免被捕人受到进一步伤害。家属重申其四项要求，分别是拒绝官派律师，容许家属委托的律师探视被捕人；向被捕人提供合适药物；让家属直接联络被捕人；以及释放12人回港。

不过，香港行政会议成员兼港区人大叶国谦今(1日)早出席国庆升旗礼后表示，按照中国惯例，现阶段家属不可能与12人会面，预料须等到案件进入审讯阶段或判刑后才可见面，现阶段，只有律师才能接触12人。

他续称，据他理解，即使公安机关有提供律师名单，12名港人仍有权自己拣选律师。

团体请愿吁放12子回港

而多个团体在原订的请愿行动中不忘为12名港人喊寃，社民连早上在升旗礼前的「没有国庆、只有国殇」示威中，要求释放12名在深圳被拘留的港人，大批警员在场戒备。

其后，香港市民支持爱国民主运动联合会(支联会)到中联办外请愿时，要求中国释放异见人士和「十二子」。他们在限聚令下，四人一组，手持「人月两团圆 十二子回家」的横幅由西区警署行往中联办，沿享高叫「没有人权 那有国庆」、「平反六四」及「结束一党专政」等口号，发表有27个民间组织和政党联署的宣言后，将横幅贴在围着中联办的「水马」上。

由支联会牵头的联署宣言指出，中共建政71周年，是中国人民饱受苦难的历史，在习近平专政下，14亿人民活在没有人权和尊严之中，「有甚么值得庆祝？」而在香港国安法生效后，遭「危害国家安全」罪名拘押的中国和香港抗争者更需关注，当中，12位年轻人因为逃亡台湾途中「被送中」，港人自由岌岌可危。

宣言续指，追求民主自由的合理行动和要求，被政权以违反所谓「国家安全」恶法无理打压，而港区《国安法》强推只有三个月，但言论自由空间已不断收窄，过往不少可以喊的口号和行动，已被港府强行解读为违反《国安法》，造成赤色恐怖，企图让市民噤声和打压异己，令香港的自由急速消逝。

联署团体要求港府成立独立调查委员会，调查「六四」及香港去年起的「反送中」运动中的警暴行为；停止假借「国家安全」名义肆意破坏香港法治精神和打压言论自由；以及平反六四和释放中港被囚异见人士。