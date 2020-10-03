做秀？駱惠寧探訪戶被揭是中國傳媒常客、“愛國護旗手”

駱惠寧探訪者的“劏房戶”（上），被發現是中國傳媒的“採訪寵兒”（下）

中國領導人的探訪活動常被揭摻雜“指派人員”，中央政府駐港聯絡辦公室(中聯辦)主任駱惠寧在國慶節首次以領導人姿態到小區探訪“基層市民”，亦被揭其中一人是中國內地傳媒寵兒的“護旗手”徐天民。有網民戲稱，徐是“禦用臨記”(即臨時演員)，亦有網民質疑，中方要重複僱用同一“臨記“，是”臨記“不足抑或徐先生是”令人安全“人員？

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中聯辦本月1日發稿，指主任駱惠寧分別到港島小西灣和貧困住戶較多的九龍深水埗探訪基層居民，前者探視的，是年初透過中聯辦捐款11萬元予中國內地抗疫的74歲婦人；後者探視的，是失業“劏房戶”徐天民，稿件引述臨惠寧指，去年來在修例風波和新型肺炎疫情的雙重打擊下，香港經濟遭受重創，市民生計大受影響，希望社會各界為恢復經濟、增加就業、紓解民困而努力。臨行還囑咐隨員協助徐蜢快就業。

同日，經常在網媒《香港01》代中聯辦解說政策的“沙半山”再次撰文，指駱惠寧探訪劏房戶，是“曲線敦促港府解決香港人住房問題”，又指這亦反映中央對香港局勢的關注，已經由“止暴制亂”這政治問題擴闊至民生議題，而住房是香港深層次矛盾的核心和政治動蕩民心噪動的根源所在。

不過，眼利的網民發現，有關探訪，“戲味”甚濃，除了在8平方米的檔房竟放了一支巨型的中國國旗之外，而失業的徐天民更是中國傳媒經常訪問的“愛國護旗手”。

翩查紀錄，他6月接受《北京日報》訪問時曾表示，2013年從湖南來港當廚師，“不到一年就升為後廚主管，收入也提高了不少”，但他在駱惠寧探訪後接受香港《文匯報》訪問時透露，10月起失業，以致家人亦要返回家鄉居住。但訪問沒有交代“收入提高不少”的徐，為何會在失業一段短時間後便要蝸居“劏房”？徐聲稱，自去年6月起因忙於進行撐警、護港、護旗、清理“連儂牆”等活動而於10月被供職的酒樓辭退，但他繼續早出晚歸地展開護旗和清理反修例標語的活動，閑時當地盤散工維生。

另外，徐亦在《北京日報》的來論中表示，他曾因針對反修例的工作而收到恐嚇信件。其次，徐在騰訊網一篇題為《我保衛香港立法會的48小時》的文章中自述，5月時與其他人分成兩組輪流在立法會外看守，監察並制止“黑衣人”在立法會周圍設置路障或侮辱國旗等行為。