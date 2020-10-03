做秀？骆惠宁探访户被揭是中国传媒常客、“爱国护旗手”

骆惠宁探访者的“劏房户”（上），被发现是中国传媒的“采访宠儿”（下）

中国领导人的探访活动常被揭掺杂“指派人员”，中央政府驻港联络办公室(中联办)主任骆惠宁在国庆节首次以领导人姿态到小区探访“基层市民”，亦被揭其中一人是中国内地传媒宠儿的“护旗手”徐天民。有网民戏称，徐是“御用临记”(即临时演员)，亦有网民质疑，中方要重复雇用同一“临记“，是”临记“不足抑或徐先生是”令人安全“人员？

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中联办本月1日发稿，指主任骆惠宁分别到港岛小西湾和贫困住户较多的九龙深水埗探访基层居民，前者探视的，是年初透过中联办捐款11万元予中国内地抗疫的74岁妇人；后者探视的，是失业“劏房户”徐天民，稿件引述临惠宁指，去年来在修例风波和新型肺炎疫情的双重打击下，香港经济遭受重创，市民生计大受影响，希望社会各界为恢复经济、增加就业、纾解民困而努力。临行还嘱咐随员协助徐蜢快就业。

同日，经常在网媒《香港01》代中联办解说政策的“沙半山”再次撰文，指骆惠宁探访劏房户，是“曲线敦促港府解决香港人住房问题”，又指这亦反映中央对香港局势的关注，已经由“止暴制乱”这政治问题扩阔至民生议题，而住房是香港深层次矛盾的核心和政治动荡民心噪动的根源所在。

不过，眼利的网民发现，有关探访，“戏味”甚浓，除了在8平方米的檔房竟放了一支巨型的中国国旗之外，而失业的徐天民更是中国传媒经常访问的“爱国护旗手”。

翩查纪录，他6月接受《北京日报》访问时曾表示，2013年从湖南来港当厨师，“不到一年就升为后厨主管，收入也提高了不少”，但他在骆惠宁探访后接受香港《文汇报》访问时透露，10月起失业，以致家人亦要返回家乡居住。但访问没有交代“收入提高不少”的徐，为何会在失业一段短时间后便要蜗居“劏房”？徐声称，自去年6月起因忙于进行撑警、护港、护旗、清理“连侬墙”等活动而于10月被供职的酒楼辞退，但他继续早出晚归地展开护旗和清理反修例标语的活动，闲时当地盘散工维生。

另外，徐亦在《北京日报》的来论中表示，他曾因针对反修例的工作而收到恐吓信件。其次，徐在腾讯网一篇题为《我保卫香港立法会的48小时》的文章中自述，5月时与其他人分成两组轮流在立法会外看守，监察并制止“黑衣人”在立法会周围设置路障或侮辱国旗等行为。