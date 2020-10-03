再有外国驻港记者被拒签证 离港爱尔兰记者忧港新闻自由但续发声

再有外国驻港记者不获港府续发工作签证，最新因此而离开香港的，是已来港工作五年的爱尔兰记者麦固仑（Aaron Mc Nicholas），当局未有解释为何拒续签证。麦固仑虽已返回爱尔兰，但仍在社交平台上发帖，向英语读者介绍香港反修例和新闻自由情况。

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为英文杂志《商业》、Storyful及彭博通讯社撰写报道的麦固仑，本月1日在爱尔兰网站「报刊」(The Journal)撰文，指入境处通知他，其工作签证续期申请被拒，他因此须要在9月底前离开香港。他说，入境处按惯例没有告诉他为何拒绝其申请，以致在因为《香港国安法》而令新闻自由日益受压的香港，流言四起，而他自己则大胆地把个人遭遇，与中国内地面对更大风险的同业模拟，例子之一是上月遭中国公安查问后被迫离开北京的两名澳洲广播公司驻华记者。

他在文章中更大谈世界排名中江河日下的新闻自由，包括警方修订「传媒代表」定义令自由撰稿人日后的工作须面对更大风险；声称是公共广播机构的香港电台，受上级的商务及经济发展局打压。他更忧虑，报道被指是分裂国家的口号的传媒，会成为当局针对的下一个目标。

即使在转发自己被拒发签证的文章时，他仍不忘呼吁大家关注香港的新闻自由时，不要关注他个人，要着眼备受针对的《苹果日报》、香港电台和在示威现场因警方重新界定而受影响的记者。

离港后的麦固仑更未有因此停止报道香港事务，他在其推特和脸书上不时转戴有关反修例和12名偷渡台湾时被中国扣押的港人的事件，并简单地翻译成英文，或以英文作出评论。

中国政府近年更频繁地以记者签证手段限制驻华记者工作，香港则只须获取工作签证便可自由采访，但自国安法7月实施后，英美等地不少驻港记者被拒签发工作证或续签，外国记者会因此发表声明，表达不满，而英文《虎报》8月上旬引述消息指，入境处已于6月底成立新的国家安全部门，以处理敏感的签证申请，例如来自外国媒体和台湾组织的申请，而推迟包括《纽约时报》、《华尔街日报》的记者签证便是在国安组成立后的手笔。