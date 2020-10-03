消耗战？近期台湾战机起飞拦截油耗逾亿 军方明年扩编10亿油料费

台湾媒体报导，中国军队可能在对台湾采取消耗战，最近这段期间，台湾空军为因应大陆战机越过海峡中线等小动作不断起飞拦截驱离，台湾国防部已经耗费新台币一亿元以上。台湾国防部回应，国际油价大跌，目前台湾国防部油料费用罕见充裕，不必担心。但因应明年台海情势，国防部仍扩编十亿元油料费用。

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根据台湾国防部公布的资料统计，9月以来就有超过50架次的大陆战机跨越海峡中线或进入台湾防空识别区的边缘。台湾媒体报导，为执行拦截任务升空的战机每一个小时的作业成本接近新台币100万元，最近这段期间为了因应大陆战机扰台，台湾国防部已经耗费新台币一亿元以上。

对于这项报导，台湾国防部并没有证实最近拦截大陆军机到底花费了多少钱，只表示，因应大陆战机扰台，军方有一定的规范，而且后勤能量充沛，绝对有能力执行捍卫主权的任务，请国人放心。

台湾媒体报导指出，中共意图打出消耗战，藉由常态化的战机扰台，来消磨台湾军方的后勤能量。中秋节当天，台湾国防部长严德发视察清泉冈基地时曾指出，面对中共各项挑衅和侵扰台湾的军事行动，与去年同期相比，台湾空军约增加了20%的飞行架次与时数。

报导分析指出，目前台湾空军执行拦截任务的机种包括幻象战机、F-16战机及经国号战机等，三个机种当中，又以幻象战机油耗量最高，约比经国号战机多三成；不只油耗，战机零组件更是高单价，例如先前让蔡英文总统视导时感到惊讶的经国号战机「渐扩襟片」，一片就要价台币38万元，所费不赀。

台湾军方人士透露，因为新冠肺炎疫情造成国际油价大跌，目前台湾国防部油料费用罕见充裕，暂时不必动用第二预备金。这位人士还说，因应立法院开议，国防部历年来，大多会在这个时候，向行政院报备，动用第二预备金，支应油料费用。但今年台湾军方的油料费，到目前为止都还够支应，不须动用第二预备金。不过台湾国防部仍未雨绸缪，已经在明年的公开预算，增加编列十亿元的油料费用，以因应台海情势演变中，反制兵力所需。

另外，继运8反潜机10月1日跨越台湾西南防空识别区，昨天(2日)中国军舰也出现在花莲外海，距离台湾东岸只有30海里，往北航行。台湾国防部表示，国军都能实时应处，目前状况正常。