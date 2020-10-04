剑拔弩张：区议会赶官员离场 港府立新指引拒谈超越职权事务

自从全港绝大部分的地方区议会由泛民主派人士主导后，官员与区议会之间的关系日趋紧张，官员拉队离场及秘书处人员拒绝为区议会服务的情况时有发生，港府其后更订定新指引，明订官员可在区议会讨论超越其职权事务时离场。日前，中西区区议会采取主动，驱逐早前自行退场的警方代表离场，令双方斗争更白热化。

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香港回归后，在委任制影响下，区议会逐渐由建制派主导，而区议会亦与负责提供秘书服务的民政事务处官员关系和谐，但去年11月区议会选举，民主派大胜，以致全港十八个区议会中有十七个由民主派主导，结果令秘书处与区议会之间的关系变得剑拔弩张，先是大部分区议会的财政预算被削减，其后是在区议会讨论个别议题时，官员指超越区议会职能而拉队离场。据不完全统计，在今年头八个月内，官员离场次数超过三十次。离场时讨论的议题包括警方使用暴力问题、六四悼念等。

区议会议员则以在缺乏秘书服务下继续开会、申请司法复核指官员不提供秘书服务涉嫌违反《区议会条例》、向申诉专员投诉等方法还击，而中西区区议会更在上月30日的会议上，要求已被议决禁止出席会议的警方代表离场。

翻查数据，中西区区议会5月28日会议讨论西区警署重建计划时，区议员质疑警方滥用暴力和滥捕，并动议拆毁西区警署，西区警区指挥官黄少卿和警民关系主任余刚多次反驳，指区议员的发言失实，刻意中伤警队，在眼见反对动议不果的情况下，黄、余二人离场，声称表示抗议。中西区区议会当天通过临时动议，指二人「多次违反区议会会议常则及不尊重区议会，例如多次自行离席及在未经主席同意下强行发言」，禁止二人再出席该区区议会会议。泛民区议员指出，根据中西区区议会会议常规第15条，「如果出席或旁听区议会会议的人士的举措妨碍会议正常进行」，主席可警告；经警告无效，主席可勒令其离开会场；故此该会可要求警方派其他合适人选出席会议。

及至9月30日，中西区区议会其中一项议程为「谴责警方疏忽职守、缺席区议会会议；要求警方履行职责、按时出席区议会会议，回答议员提问及聆听议员意见」，警方继续派黄少卿和余刚作为警方代表出席会议，主席郑丽琼按该会5月底通过的临时动议，禁止黄、余二人出席会议，并要求他们离场。

黄少卿离场后举行记者会，批评区议员刁难、侮辱警方代表，又指区议会没有法律权利禁止政府部门代表出席会议。强调港府8月已发出新指引，暗示5月的动议无效，亦回避警方会否改派其他代表出席的问题，只强调双方应互相尊重，期望在和平理性气氛下合作，为小区福祉办事。

因应区议会与民政事务处的合作关系转变，港府8月中时曾发出新的内部指引，列明官员可以或必须离席的情况，包括区议员对出席官员使用冒犯性言词、议员展示违反「一国两制」及《香港国安法》的标语或歌曲等；另外，新指引又指，官员毋须出席超越区议会职权议程的会议，政府各局或部门亦需要向民政专员通报潜在的争议性议题，民政专员必要时可成立跨部门小组处理。

有关新指引，其实在本年开始的新一届区议会时有发生，例如7月的南区区议会要求警方提供涉及精神上无行为能力者被捕人数时，民政事务专员便以事项超出区议会职能而拉队离场。

区议会主要就区内地方行政向港府提出建议，主要涉及区内公共设施和服乃提供，共在获得政府拨款的情况下，承担区内环境改善、康乐文化及小区的事务或活动。但过去港府曾就一些全港性或政治性事务寻求区议会主席支持，例如「一地两检」等。