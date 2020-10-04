网媒创办人伍立德被国安处以伤人罪拘捕

網媒創辦人伍永德被國安處調查後以傷人被捕，2020年10月4日。

网媒「PPPN international」其中一名创办人伍永德被香港警方以涉嫌串谋伤人被捕，现已获得保释。该网媒未有透露案件详情，但亲中的《文汇报》引述不具名的消息人士指，伍永德是被警方国家安全处人员拘捕，怀疑他与声言会袭警的「屠龙小队」的案件有关，现正进一步调查。

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「PPPN international」昨(3日)天凌晨在其脸书发有消息，指伍永德前天晚上被捕，其后补充，伍已于昨午获得保释出外候查，但至今未有透露案件详情。

另据《文汇报》报道，「屠龙小队」曾涉及去年连串炸弹和枪弹案，警方调查时发现，34岁的伍永德与之有关连，继续追查后，于本月1日晚9时许将他拘捕，至昨日下午准许他以5000港元保释，须于下月初向警方报到。

该报又称，与「屠龙小队」案件有关的三人，是12名偷渡到台湾时被广东海警截获的港人之一，当局已以涉嫌组织他人偷越边境及偷越边境罪正式逮捕12人。

「PPPN international」过去活跃于反送中示威活动的采访，而创办之一的伍永德，则在 2014 年雨伞运动后冒起，曾参与成立「西环飞跃动力」，并以「伞兵」身分参选 2015 年中西区区议会选举及 2016 年立法会选举，但均告落选。在反修例运动中，曾代表网民向警方申请于去年 8 月 2 日举行的旺角游行，遭警方反对后，改到大角嘴游行。