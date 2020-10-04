美国对港警国庆节大肆拘捕表愤慨 斥中港合谋夺港人自由

香港警方在中国国庆节拘捕87名市民，指他们参与非法集结等违法活动，美国国务院对警方这种任意拘捕表示愤慨，认为这再次凸显北京摧毁承诺遵守的「一国两制」。另一方面，作为港府最高顾问的行政会议成员汤家骅则在电台录制节目中表示，西方国家的负面反应缺乏理性或法律依据，指控《香港国安法》违反《中英联合声明》亦属荒谬。

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国务院发言人奥塔格斯（Morgan Ortagus）在当地时间3日发表声明，指香港繁荣稳定有赖集会和言论自由及其他人权的落实，但警方在1日任意逮捕，是打压和平集体表达意见的自由，再次显示港府与中共合谋剥夺香港自治与港人自由。

发言人续称，美方对港府出于政治目的，不断利用执法机关感到悲痛，认为有关做法与维护法治、尊重包括集会与言论自由在内的人权背道而驰。

在10月1日的国庆节，警方在铜锣湾当市民高喊「光复香港、时代革命」等反修例口号时，多次举起警告市民可能违反港区国安法的旗帜，并截查市民和予以拘捕，但警方最后用的主要罪名是「参与未经批准的集结，涉及74人，包括4名区议员，余下十数名被捕人士则涉及涉嫌触犯管有攻击性武器、未能出示有效身份证明文件、管有伪造身份证、在公众地方行为不检以及驾驶无牌车辆。此外，警方又票控20人，指他们涉嫌违反因应疫情而设的限聚令。

虽然警方当天没有使用国安法作出拘捕，但其负面影响仍然引起关注，作为行政会议成员的资深大律师汤家骅在香港电台英文节目《给香港的信》中表示，以美国为首的大多数西方国家对《香港国安法》的负面反应之大，令所有人感到惊讶，因为有关反应缺乏真正理性的或法律上的基础，强调国安法并未违反《中英联合声明》，有关指控实属荒谬，因为《声明》没有提及国家安全，遑论中方作出放弃国家安全的承诺，他续称，维护国家安全是所有国家的联邦或中央政府的责任。

他又强调，港人自由并未因国安法受损。他解释，当局至今没有大规模拘捕异见人士，传媒也没有因此被封；相反，市民可以继续公开批评北京的中央政府和港府，部分被控暴动和非法集结者亦获法院保释或宣判无罪，至于游行、集会或者其他抗议活动，当局亦没有施加因应疫情以外的限制。

他总结，西方国家对国安法的质疑，不会令维护国家安全与人民自由形成对立，亦不会削弱「一国两制」的成功。