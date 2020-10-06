台湾军方：防敌入侵正开发小巧隐密快速难以发现和应对的武器系统

台湾国防部军备副部长张冠群昨晚在「美台国防工业会议」发表开幕演说时透露，为防止敌人入侵，台湾正在开发小巧、数量众多，且难以发现和应对的系统。国民党主席江启臣则在同一会议的演讲中，呼吁美国降低中共用武动机。

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一年一度的「美台国防工业会议」北京时间五日晚上，也就是美东时间五日上午登场。张冠群率领相关单位代表出席，并以「强化自我防卫能力，坚定捍卫民主自由」为题发表开幕演说，向美方说明台湾面对近期中共军事威胁，在国防资源、建军规画及后备战力的具体作为。

受新冠疫情影响，今年这项会议改采视讯。张冠群在开幕演说中表示，台美防务合作的未来不仅是武器装备，还包括培训、作战概念、情报共享与军备合作等；当六十六架F-16战机交机时，台湾将总共有两百零八架F-16，后续维修需要国内支持、在台进行生产与维护，提高战机可用率。

张冠群表示，中共军方挑衅活动意在恐吓台湾，试图创造新常态，以压缩台湾的国防纵深；中共军方反复演练联合登陆行动等冲突应对，对台湾加大军事胁迫力道，并使用心理战，让台海局势变得更加困难。他也说，中共海军的远程训练已经突破第二岛链，破坏印太地区和平稳定。

张冠群说，台湾无意与敌人进行军备竞赛，必须透过创新和不对称能力的发展，阻止敌人入侵台湾；他说，目前台湾正在开发小巧、数量众多，隐密快速、低成本、可生存，且难以发现和应对的系统。

国民党主席江启臣在演讲中提到如何培养中华民国精锐军队时强调，除提升后备战力，也要扩大与美方的军事情报合作，透过持续的军售装备与技术，提升军事实力；他深信，建构台湾坚实的国防战力，在两岸可以「以实力换和平」，也呼吁美国应设法降低中共以武力解决两岸问题的动机。

另台湾立法院院会今天无异议通过国民党团提出的「推动台美复交」以及「政府应请求美国协防台湾」二项决议案。国民党团表示，希望藉此让国际社会看到、听到、体认到，台湾朝野上下不求战，但也不惧战的决心。