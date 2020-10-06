尖沙嘴酒吧职员严格执行抗疫指令遭恶客打死

香港新冠状病毒肺炎疫情自去年年底爆发至今，已有超过100人因感染逝世，但因为严格执行政府抗疫指令而遭横死的，香港今（6日）凌晨却发生一宗。一名36岁的酒吧职员疑因疫情需提早打烊要求酒客结帐时，惨遭打死。

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案件发生在旅游区的尖沙嘴柯士甸道136号的一间楼上酒吧。根据苹果日报和香港01报导，6日凌晨零时许，酒吧因抗疫限聚令提早打烊，职员通知顾客需要结帐离开，惟其中一批约20名顾客不满，恼羞成怒捡起酒瓶殴打职员。4名酒吧职员寡不敌众被殴同告受伤，凶徒伤人后四散，其中一职员头部重创昏迷，救护员赶至现场，将伤者送院抢救。其中一名36岁男职员抢救无效不治，警员封锁现场调查，墙身上留下一个血掌印。案件列作谋杀及伤人，交油麻地尖沙嘴重案组接手。

据悉，警方的调查方向亦包括是否涉及黑社会冲突，暂时已锁定多名在逃人士，正全力缉凶。

特区政府9月18日起进一步放宽限聚令，酒吧、夜总会及卡拉OK等场所可以重新营业，但只可营运至午夜12时，即是凌晨时分不能营业，否则便属违法。

尖沙嘴似乎祸不单行。近期多名武汉首发的新冠状肺炎病人均曾在病毒潜伏期间居住或到访尖沙嘴，当中不少是泰籍或尼泊尔抵港。截至周一（5日），至少4名泰籍人士确诊或初步确诊，包括2名报称滞留本港多月的女子。多名泰籍女子聚居尖沙嘴多外籍人士入住的住宅和酒店，甚至住在同一单位，结果相继染疫。就连衞生防护中心传染病处主任张竹君也担心，社区可能已形成“泰籍传播链”。

尼泊尔和印度都是武汉肺炎爆发高危地，近期输入香港多宗个案的“隐形病人”入住尖沙嘴漆咸道南的最佳盛品酒店。倘他们抵港后，按指示在酒店做足14日的隔离检疫，便可减低播毒社区的风险。不过其中一名由尼泊尔抵港的73岁女子（第5110号个案），于该酒店的14日隔离期届满前2日开始发病，胃口不佳，但未有通报衞生署，在隔离期满后自行搬到亲戚家、佐敦炮台街立德大厦居住。由于她体内病毒量高，不但传染同住的2名亲戚，亦有机会在社区播毒。

至于滞港的2名确诊泰籍女子，一人（第5098号个案）与现已返泰的朋友，曾同居尖沙嘴金马伦道的利园宾馆，并可能与另一确诊的22岁IVE学生（第5107号个案），在同日到访附近赫德道的China Secret酒吧；另一人（第5123号个案）与5名朋友同住由泰籍朋友提供的尖沙嘴金巴利道豪丽大厦单位，近期与数人迁往附近天文台道的仕德福山景酒店。一名本身在香港有住处、曾与该滞港泰女同住豪丽单位的泰籍女子，近期迁往同样位于金巴利道的君怡酒店，亦被揭中招感染。而她曾与日前确诊的泰籍家庭主妇（第5111号）同游尖沙嘴海港城一带。