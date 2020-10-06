教局大清算1“港独”教师遭取消资格33人被谴责警告

一名曾经遭大公报抨击宣扬港独思想的一名小学教师，于上月底遭到教育局取消其教师注册。教局称原因是该教师严重专业失德，其设计的校本教案、教学材料和工作纸，有计划地散播“港独”信息；教育局亦因该校校长、副校长的监管不力，向他们发出谴责信。根据亲共媒体披露，改名教师任教于九龙塘宣道小学。

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特首林郑月娥今（6日）指出，事件性质严重，而教局将在下午举行记者会交代事件。

教育局昨（5日）公布，自去年6月至本年8月，接获247宗关于教师在社会事件中涉嫌专业失当的投诉，局方已大致完成调查204宗个案，其中73宗不成立。教局在处理上述被注销注册教师一案时，还向该校校长、副校长发出谴责信，指他们监管不力。

中联办旗下的大公报于去年9月12日就网上流传的消息报道该校一张“不能逾越的红线”的工作纸，称该小学有老师让小五学生做一份讨论“港独”为题的工作纸，被指宣扬港独的工作纸题见包括“你认为什么是言论自由”、“没有言论自由，香港会变成怎么样”；学生亦要先观看香港电台 2018 年 9 月播出访问前“香港民族党”召集人陈浩天鼓吹“港独”内容，再答写“港独”原因等；报道又指，该教师不让学生将教材带回家。

教育局指，成立的个案中，经过深入调查及公允的纪律程序后，于 9 月下旬取消一名教师的注册。教育局认为，该名教师严重专业失德，其设计的校本教案、教学材料和工作纸，有计划地散播“港独”信息，并不符合基本法下的宪制和法律地位。

教育局又表示，教案、教材和工作纸是教师需要花心思设计的教学内容、教学策略和巩固学生学习的工具，“很明显，在课堂散播『港独』信息不是一时疏忽，而是有计划的行为，而当中不少内容属扭曲和偏颇，对学生构成严重的损害”；重申即使单从教学内容的深浅程度而言，亦绝对不适合小学生。教育局说，为保障学生的利益、维护教师的专业及社会大众对教学专业团队的信任，决定取消有关教师的注册。

教育局强调，被取消注册的教师不能再担任教师，至于严重程度不至于取消注册的个案，包括发出劝喻信、警告信或谴责信的个案，目的是提醒教师必须秉持专业操守，让他们在校方密切监督和指导之下，有改正的机会，重新做一个称职的老师，“但再犯者一定会被严惩，包括可能会被取消注册。”

另外，当局已向21名教师发出谴责及12名教师发出书面警告，强调若有关教师再次作出失德行为，局方会考虑按《教育条例》取消其教师注册；当局亦分别向 19 名教师发出书面劝喻，以及向 18 名教师作出口头提示，提醒他们不应作出有损教师专业形象的行为和应尊重社会接受的行为准则。其余当局初步认为有机会成立的个案，现正按既定程序处理，当局不排除稍后会有其他严重失德教师被取消教师注册。