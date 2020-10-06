陈同佳投案遇上政治难题台湾要求“官方对话”

2018年在台湾杀害同行女友而惹起轩然大波的20岁香港青年陈同佳，2019年10月23日洗钱及盗用信用卡罪名刑满出狱。陈23日上午9时在圣公会神职人员管浩鸣的陪同下步出监狱。

在台涉嫌杀害女友潘晓颖的陈同佳5日已聘雇台湾律师为其投案进行有关的安排，然而无论是行政院长苏贞昌的讲话或是陆委会所发表的声明，台湾当局的底线是陈的自首必须经由台、港两地的“官方对话”方能成事，正如苏贞昌所讲的“陈同佳不能自由行”，说走就走说来就来。

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目前港府采取的态度是任由陈同佳个人的取向，陈如意欲向台方投案，可自行安排乘搭飞机往台，跟政府完全无关，正如特首林郑月娥早前声称陈在服刑之后，已是自由人，不受港府监管。

根据明报引述港府消息人士指，一切要等到陈同佳或其代表须先与台湾当局就抵台证件、日期、随行人员等达成共识，其后港府才有角色提供协助。

然而苏贞昌日前就陈自愿归案一事表明，台、港两地政府要“好好的谈”，但强调“他不可能来这自由行，我们也不容许一个杀人犯自由来去”，又说“香港政府用不着推来推去”。

台湾内政部长徐国勇5日早上出席立法院内政委员会会议回应质询表示，在媒体上看到陈愿投案的消息，但仍需透过官方管道处理。台警政署刑事警察局长黄明昭于立法院表示，官方管道没接触相关资讯。而明报报导，台警政署刑事警察局和士林地方检察署，两部门均称没收到陈同佳回台归案相关资讯。

报导引述香港政界人士分析，事件反映港、台完全没互信基础，保安局作为对口，根本难以招架台湾的政治；苏贞昌的说法是表明台湾在政治上要有根据，若非官方渠道处理便不会妥协，说法是“消费香港，表达港府的无能”，而港府只能处于被动。

报导又引述政府消息人士表示，香港与台湾的警务合作一直没中断，近期亦有交流但密度或较以往少，重申特区政府十分愿意提供协助，解决陈同佳到台湾问题，但原则是处理过程中不应故意突显台湾是一个国家，或出现不尊重香港的情况。台湾提及的联系窗口，陈同佳或其代表可直接与其联络，但由港府直接联络并不适宜，除非陈同佳与台湾就投案安排已有共识。