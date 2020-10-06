首有教师因“专业失德”被除牌 林郑：继续揪出教育界害群之马

近日，一名香港小学教师被港府教育局指“有计划地散播‘港独’”信息，“严重专业失德”遭取消注册。香港特首林郑月娥10月6日在行政会议前就该事件向媒体表示，教育局有需要为教育把关，重申教育不能“无掩鸡笼”。她指，支持教育局局长认真处理投诉，“揪出教育界的害群之马”，又形容局方首引《教育条例》，以专业失德为由取消教师注册是“迎难而上”，指往届政府较“避难”。

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据立场新闻报道，林郑月娥称，该名教师并非因为违法被取消教师资格，而是“专业失德”。她续指，惩罚是非常严重，会影响其终身职业，但相信局方有认真审视个案再作出决定，她已要求教育局局长及常任秘书长需下午召开记者会，解释其权力来源及相关行动。

林郑月娥称，自己上任之初已强调政府对教育责无旁贷，不仅要提供资源，更要“把关”，希望教育系统可以培养出有国家观念、香港情怀、社会责任感及国际视野的下一代。她面对记者重申过往访问中曾指教育不能是“无掩鸡笼”的说法，指把关人亦不只政府，亦包括办学团体和学校管理层，以免教育被政治化，让别有用心的人在校内散播失实偏颇歪理。她强调，政府无论在学制、课程、老师培训及学生考核，都有不可或缺的角色。

林郑月娥称，支持教育局过去一年严肃、认真处理针对教师的投诉，包括匿名投诉，强调局方做事有根有据、有规有矩，有关的工作会继续，“揪出教育界的害群之马”。她谈到，相信破坏校园宁静、将政治带入校园的老师为数很少，不希望外界“一竹篙打一船人”，又指校长会等亦支持加强国情教育、尊重国歌、提升国安意识等，特区政府会继续支持香港的优质教育发展，加强对学校的辅导与支持。

此外，针对前特首梁振英早前向高等法院要求公开专业失德教师的姓名和学校，林郑月娥以事件已进入司法程序，不便评论，但就表示今次是局方首次引用《教育条例》，取消专业失德教师的资格，过往政府从未做过。她称，恐怕并非当时没有有关问题，而是“以前是比较避难”，今届政府则“迎难而上”。但她同意可以加强透明度，称昨日教育局只是回应个别传媒查询时透露事件，并非正式新闻公布，情况不理想，因此已要求教育局局长杨润雄召开记者会，回应传媒提问，并记录在案。

同样就这一事件，香港教协通过脸书发表声明指，一直跟进有关个案，并深入了解情况，认为教育局决定取消该教师的注册，处以教育界的极刑，程序既不公义，结果也绝不合理，教协正协助老师全力上诉。声明称，“对于教育局指老师有计划地散播‘港独’信息，教协认为完全不符实情；而该局在没有认真听取答辩的情况下，单方面作出判决，还向学校校长和老师分别发出谴责信和书面警告，是恫吓学校管理层的卑劣行为，教协认为绝对不能接受。”

香港教协表示，“教协认为教育局未能做好本身应有的公正公平的调查工作，还为求自保和推卸政府在管治失误的责任，诿过于教育界及个别教师，过程中黑箱作业，不辨是非，教协对此予以强烈谴责。”