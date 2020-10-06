首有教師因“專業失德”被除牌 林鄭：繼續揪出教育界害群之馬

近日，一名香港小學教師被港府教育局指“有計畫地散播‘港獨’”信息，“嚴重專業失德”遭取消註冊。香港特首林鄭月娥10月6日在行政會議前就該事件向媒體表示，教育局有需要為教育把關，重申教育不能“無掩雞籠”。她指，支持教育局局長認真處理投訴，“揪出教育界的害群之馬”，又形容局方首引《教育條例》，以專業失德為由取消教師註冊是“迎難而上”，指往屆政府較“避難”。

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據立場新聞報道，林鄭月娥稱，該名教師並非因為違法被取消教師資格，而是“專業失德”。她續指，懲罰是非常嚴重，會影響其終身職業，但相信局方有認真審視個案再作出決定，她已要求教育局局長及常任秘書長需下午召開記者會，解釋其權力來源及相關行動。

林鄭月娥稱，自己上任之初已強調政府對教育責無旁貸，不僅要提供資源，更要“把關”，希望教育系統可以培養出有國家觀念、香港情懷、社會責任感及國際視野的下一代。她面對記者重申過往訪問中曾指教育不能是“無掩雞籠”的說法，指把關人亦不只政府，亦包括辦學團體和學校管理層，以免教育被政治化，讓別有用心的人在校內散播失實偏頗歪理。她強調，政府無論在學制、課程、老師培訓及學生考核，都有不可或缺的角色。

林鄭月娥稱，支持教育局過去一年嚴肅、認真處理針對教師的投訴，包括匿名投訴，強調局方做事有根有據、有規有矩，有關的工作會繼續，“揪出教育界的害群之馬”。她談到，相信破壞校園寧靜、將政治帶入校園的老師為數很少，不希望外界“一竹篙打一船人”，又指校長會等亦支持加強國情教育、尊重國歌、提升國安意識等，特區政府會繼續支持香港的優質教育發展，加強對學校的輔導與支持。

此外，針對前特首梁振英早前向高等法院要求公開專業失德教師的姓名和學校，林鄭月娥以事件已進入司法程序，不便評論，但就表示今次是局方首次引用《教育條例》，取消專業失德教師的資格，過往政府從未做過。她稱，恐怕並非當時沒有有關問題，而是“以前是比較避難”，今屆政府則“迎難而上”。但她同意可以加強透明度，稱昨日教育局只是回應個別傳媒查詢時透露事件，並非正式新聞公布，情況不理想，因此已要求教育局局長楊潤雄召開記者會，回應傳媒提問，並記錄在案。

同樣就這一事件，香港教協通過臉書發表聲明指，一直跟進有關個案，並深入了解情況，認為教育局決定取消該教師的註冊，處以教育界的極刑，程序既不公義，結果也絕不合理，教協正協助老師全力上訴。聲明稱，“對於教育局指老師有計畫地散播‘港獨’信息，教協認為完全不符實情；而該局在沒有認真聽取答辯的情況下，單方面作出判決，還向學校校長和老師分別發出譴責信和書面警告，是恫嚇學校管理層的卑劣行為，教協認為絕對不能接受。”

香港教協表示，“教協認為教育局未能做好本身應有的公正公平的調查工作，還為求自保和推卸政府在管治失誤的責任，諉過於教育界及個別教師，過程中黑箱作業，不辨是非，教協對此予以強烈譴責。”