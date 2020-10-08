印度打台湾牌？三大传媒“庆祝双十”中方不满

台湾即将庆祝双十国庆，近年与中国关系急转直下的印度，有两家主流报章7日刊登全版的相关广告，当地电视台7日晚更播出25分钟台湾专题报道，引发中国驻印度大使馆不满，发函警告新德里，不要违反“一中”原则，不应称台湾是一个国家或“中华民国”。但随即遭到印度媒体人和网民围剿，要中国别威胁印度媒体、别干预内政、别把中国共产党的魔爪伸进来。

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据台湾中央社报导，台外交部也在Twitter转贴印度媒体人反击中国的帖文，并回应指，印度是地球上最大的民主国家，有着充满朝气和热爱自由的人民；但看起来共产中国希望透过实施审查制度进军印度次大陆，而台湾的印度友人只有一个答覆：“滚！”

报导指，受到武汉肺炎影响，1995年设立的台湾驻印度代表处，今年一改每年双十庆典前夕举办酒会等庆祝方式，在当地报章刊登广告，并与印度Zee News电视台旗下国际频道“世界新闻一手掌握”（The World is One News, WION）合作，制作长约25分钟的台湾专题报道，除介绍台湾多项成就外，印度官员及领袖更畅谈台印合作。报道在昨（7日）晚首播，今天下午重播。

至于刊登双十国庆的印度主流媒体，是印度快报（Indian Express）及政治家报（The Statesman），并预告WION的台湾专题报道。

不过，在广告登出之后，中国驻印度大使发函警告“在报道提到‘台湾国庆’的印度媒体”，不要违反“一中”原则，并重申“台湾是中国的一部份”，世上只有一个中国，印度媒体不应称台湾是一个国家，或使用中华民国称呼台湾，也不应该称呼“中国台湾地区的领导人”为总统。

在中国大使馆发函警告印度后，WION主责外交与国防的特派记者席保（Sidhant Sibal）、独立记者兼节目主持人考尔（Aditya Raj Kaul）等多名媒体从业人员，纷纷在推特（Twitter）转贴中国驻印度大使馆给媒体的警告函，并询问网民：“中国驻印度大使馆的举动，是在间接威胁报道台湾的印度媒体吗”？

由于自今年6月15日印度在拉达克（Ladakh）的边防部队，遭解放军持“狼牙棒”夜袭，致20人丧生后，印度民间反中声浪高涨，许多印度网民看到上述帖文后，纷纷转发和留言回应。

有人“认同”中国主张，同意世上只有一个中国，也就是民主国家中华民国（台湾）；还有人呼吁，印度各大媒体都应对台湾双十节做全版报道，来向中国传达反对干预的讯息。有网民则批评，中国每天都以渗透、恐吓干扰和干涉其他国家内政，但同时却声称他们所犯下的一切罪行都是内政，更威胁所有国家不得发表评论。

有网民则“教育”中国，尊重领土完整是双向的，要中国也要尊重“一个印度”，承认克什米尔和拉达克都是印度的一部份，也不要一天到晚妄图夺得印度的阿鲁纳恰尔邦（Arunachal Pradesh，中国称：藏南地区）。

此外，有印度网民留言祝福中华民国、台湾朋友和台湾总统“国庆日快乐”，并强调台湾作为独立的主权国家，台湾的繁荣与发展应获得相应地位，“早日收回正遭中国共产党占领的中国大陆控制权”。