中梵協議爭議 陳日君批評教廷國務卿帕羅林“睜眼撒謊”

圍繞着羅馬教廷與北京之間就中梵主教臨時任命協議續約問題的爭議仍在繼續。面對質疑和反對聲音，梵蒂岡教廷國務卿帕羅林樞機主教 （Peitro Parolin) 10月3日在演講時透露稱，“榮休教宗本篤16世在任內就批准了中梵協議草案，現任教宗方濟各最終於2018年簽訂這個協議”。對此，香港榮休樞機主教陳日君9日登文回應稱，帕羅林根本是在“睜zhe眼說了一系列謊言”。

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帕羅林在上周六發表了紀念意大利傳教士抵達中國傳教150周年的演講，並就針對中梵協議的批評聲音作出了教廷的權威回應。他在講話中表示，梵蒂岡對中國的對話策略是一脈相承的。他續指，“在中國共產黨掌權驅逐外國傳教士之後，教宗庇護十二世（ 任期：1939-1958）就試圖重啟與北京對話的路線；榮休教宗本篤16世在任內批准了中梵主教任命協議草案，現任教宗方濟各最終於2018年簽訂這個協議”。帕羅林說，“中梵協議只是關於主教任命，完全沒有觸及中國教會生活的其他層面，沒有涉及政治議題”。他提出，這項協議值得續簽，因為為期兩年的協議太短了，很難評估其價值。

同樣就這一話題，教廷各國關係部長加拉格爾（ Paul Gallagher)6日在接受天主教媒體“十字架報（Crux）”的專訪中表示，“我能夠理解這些批評。”但他強調，與北京簽署這個協議也是不得已的做法。如果不讓北京參與主教的任命，教廷也會被排除在外。他說，“（如果沒有讓北京在選擇主教問題上扮演重要作用）雖然不是馬上，而是在十年以後，我們就會發現將沒有幾位（中國的）主教與教宗保持聯繫。”他還證實，梵蒂岡已經向北京提出續約兩年的要求。但目前北京尚未作出回應。如果北京到這個月底還沒有作出表態，該協議將自動作廢。

針對帕羅林的表態，陳日君周五在博客發表了題為“因為愛真理，我無法保持沉默”的文章。他指出，帕羅林3日的演講“令人作嘔”。陳日君指，帕羅林既不笨又不無知，反而“睜着眼講述了一系列的謊言”。他認為，帕羅林在當天的講話中最令人厭惡的是其稱，“榮休教宗本篤16世在任內批准了梵中主教任命協議草案”。他續指，帕羅林知道仁愛、謙卑的本篤十六世不會出面駁斥帕羅林，竟公然造謠羞辱前教宗。

陳日君稱，“帕羅林知道自己在說謊，也知道我知曉他是個騙子，會將真相公諸於世，但帕羅林還是無恥又大膽地說謊，如今他還有什麼不敢做？他恐怕連違背自己的良心也不怕。”他補充說，擔憂帕羅林“連信仰都沒有”。陳日君提到，帕羅林在一次紀念前任卡薩羅尼樞機主教(Agostino Casaroli) 時提出“選擇主教不是選鬥獸場的角鬥士”，不期盼主教挑戰政府威權或走上政治舞台。卡薩羅尼被公認於冷戰時期，成功的在東歐共產主義國家中建立了終於教廷的天主教體系。

陳日君介紹，曾為此向帕羅林致信質問他是否有意以此貶低因在上世紀為保護信仰，反對集權而著稱的已故波蘭樞機主教維辛斯基（Stefan Wyszyński）、匈牙利總主教敏真諦（József Mindszenty ）等人。帕羅林則僅在回信中告訴陳日君如覺得不滿，其表示道歉。

在隨後的文章中，陳日君從歷史層面對帕羅林的演講進行了系統性的反駁，並指帕羅林嚴重扭曲了天主教在中國發展的近代史。帕羅林稱，中梵近數十年關係破裂是因為前教宗庇護十二世嘗試與中國對話失敗，導致雙方失去互信，卻隻字未提中共把傳教士貼上“帝國主義壓迫者”標籤送去審判，把教廷代表驅逐出境，多位神父因此長年被監禁等。陳日君說，回顧歷史，天主教中國教會人士半數曾被當局送進勞改營，另外半數被關進監獄，在文革時期被折磨了十年。他認為，“有人說必須忘記過去傷痛向前看，但我們可以原諒，卻不應忘卻歷史，歷史是人生的導師”。

陳日君稱，有人說中梵協議的成果是使教宗成為中國天主教領袖，教宗對中國主教有最後任命權，但為何不公布白紙黑字來讓人信服。他強調，必須當看到白紙黑字的協議時才具有信服力。即便如此，他還是寫道，“（有人說）有了協議，就不會再有非法的主教了！極權主義政權的話能否得到信任？你不記得與拿破崙達成的條約和與納粹政府達成的協定了嗎？”文章最後，他還談到隨着香港國安法地出爐，香港人也喪失了言論自由，聽說連任命香港主教也需要得到北京祝福，他現在只能祈求上帝和聖母在敵人和危險面前shou'wei他們的信徒。