台湾双十国庆节 马英九与民进党互呛

国民党庆中华民国109年国庆升旗典礼，前左起：江啟臣、马英九、吴敦义等人与民众。2020年10月10日台北

台湾庆祝双十节国庆，朝野领袖一起登场。台湾前总统马英九在场外批蔡政府的两岸政策，并对国庆设计弱化中华民国国号和纪元表示不满，他这些言论招来民进党的反驳。

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据中央社报道，109年国庆大会今天上午登场，朝野领袖齐聚，场内一起祝贺中华民国生日快乐，但场外则因前总统马英九批评蔡总统两岸政策，国庆中华民国沦为配角，也引发民进党反击马英九「只剩一中没有各表」，台湾经济锁中，发展疲软。

国庆大会上午登场，马英九、前副总统吴敦义、国民党主席江启臣一早先在国民党中央党部参加升旗典礼后，前往国庆大会现场。亲民党主席宋楚瑜、民众党主席柯文哲与时代力量党主席高钰婷也都出席参加。

尽管朝野同台祝贺中华民国生日快乐，但马英九在国民党升旗典礼时质疑蔡政府执政近4年多来，每年国庆活动中，中华民国都沦为配角，今年国庆也不例外；国民党执政时，两岸可以稳定，蔡总统上任都做不到。

民主进步党发言人颜若芳下午透过新闻稿表示，今天是国庆日，当世界各国向台湾庆贺并肯定台湾今年防疫成果表现时，马英九在过去执政时期，采行经济倾中、国防虚化，及外交休兵等政策，导致台湾经济锁中，发展疲弱。

颜若芳说，但中国依然以飞弹对准台湾，在国际社会上，打压台湾、矮化台湾主权，以致马英九民调低落，也让当时知名国际期刊「经济学人」给予「bumbler」这样的国际认证。

颜若芳表示，蔡总统上任以来，不断努力把台湾从马英九执政8年的落后，重新拉了起来。台湾的防疫成绩受到国际社会肯定，经济的表现也是亚洲少数有正成长的国家，且获得台湾高度民意支持，都是马英九所达成不到的成绩表现。

她说，甚至在马习会面对中国国家主席习近平时，所谓的「九二共识、一中各表」，只剩一中没有各表，「这就是马英九所说，执政时期与中国交好、两岸稳定的事实表现？ 」

马英九办公室表示，民进党可以继续耽溺于意识形态及自我感觉良好，但人民的感受才是最真实；民进党可以继续昧于事实，但无法掩饰执政无能。无论是国际货币基金（IMF）或瑞士洛桑国际管理发展学院（IMD）的评比，马政府时期的经济成绩都优于蔡政府。

宋楚瑜会后透过亲民党发布新闻稿指出，政治领袖必须要能审时度势，洞察全局，在处理两岸关系问题上，应坚持自由民主的台湾价值，稳定台湾政经局势，两岸之间不是零和游戏，两岸关系需要两岸共同来努力，从化解、和解，走向「和平」的最终目标，两岸有共同的历史与文化，而海峡两岸更应共同成就中华民族的光荣。