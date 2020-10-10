台灣雙十國慶節 馬英九與民進黨互嗆

台灣慶祝雙十節國慶，朝野領袖一起登場。台灣前總統馬英九在場外批蔡政府的兩岸政策，並對國慶設計弱化中華民國國號和紀元表示不滿，他這些言論招來民進黨的反駁。

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據中央社報道，109年國慶大會今天上午登場，朝野領袖齊聚，場內一起祝賀中華民國生日快樂，但場外則因前總統馬英九批評蔡總統兩岸政策，國慶中華民國淪為配角，也引發民進黨反擊馬英九「只剩一中沒有各表」，台灣經濟鎖中，發展疲軟。

國慶大會上午登場，馬英九、前副總統吳敦義、國民黨主席江啟臣一早先在國民黨中央黨部參加升旗典禮後，前往國慶大會現場。親民黨主席宋楚瑜、民眾黨主席柯文哲與時代力量黨主席高鈺婷也都出席參加。

儘管朝野同台祝賀中華民國生日快樂，但馬英九在國民黨升旗典禮時質疑蔡政府執政近4年多來，每年國慶活動中，中華民國都淪為配角，今年國慶也不例外；國民黨執政時，兩岸可以穩定，蔡總統上任都做不到。

民主進步黨發言人顏若芳下午透過新聞稿表示，今天是國慶日，當世界各國向台灣慶賀並肯定台灣今年防疫成果表現時，馬英九在過去執政時期，採行經濟傾中、國防虛化，及外交休兵等政策，導致台灣經濟鎖中，發展疲弱。

顏若芳說，但中國依然以飛彈對準台灣，在國際社會上，打壓台灣、矮化台灣主權，以致馬英九民調低落，也讓當時知名國際期刊「經濟學人」給予「bumbler」這樣的國際認證。

顏若芳表示，蔡總統上任以來，不斷努力把台灣從馬英九執政8年的落後，重新拉了起來。台灣的防疫成績受到國際社會肯定，經濟的表現也是亞洲少數有正成長的國家，且獲得台灣高度民意支持，都是馬英九所達成不到的成績表現。

她說，甚至在馬習會面對中國國家主席習近平時，所謂的「九二共識、一中各表」，只剩一中沒有各表，「這就是馬英九所說，執政時期與中國交好、兩岸穩定的事實表現？ 」

馬英九辦公室表示，民進黨可以繼續耽溺於意識形態及自我感覺良好，但人民的感受才是最真實；民進黨可以繼續昧於事實，但無法掩飾執政無能。無論是國際貨幣基金（IMF）或瑞士洛桑國際管理髮展學院（IMD）的評比，馬政府時期的經濟成績都優於蔡政府。

宋楚瑜會後透過親民黨發布新聞稿指出，政治領袖必須要能審時度勢，洞察全局，在處理兩岸關係問題上，應堅持自由民主的台灣價值，穩定台灣政經局勢，兩岸之間不是零和遊戲，兩岸關係需要兩岸共同來努力，從化解、和解，走向「和平」的最終目標，兩岸有共同的歷史與文化，而海峽兩岸更應共同成就中華民族的光榮。