蔡英文吁两岸对等尊严对话

台北10月10日庆祝中华民国109年国庆。台湾因成功控制冠状病毒疫情而受到国际社会瞩目。台美关系也在中美紧张对峙中迅速热络靠近，引来中共战机频繁扰台，导致台海情势紧绷。台湾总统蔡英文在国庆讲话中呼吁两岸在对等尊严的原则下对话，他强调这是台湾人民的主张。

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蔡英文今天在双十节国庆讲话中表示，现阶段两岸当务之急，是本于相互尊重、善意理解的态度，共同讨论和平相处之道、共存之方；她说：只要北京当局有心化解对立，改善两岸关系，在符合对等尊严的原则下，我们愿意共同促成有意义的对话。蔡英文说，她的上述表态是台湾人民的主张，也是台湾朝野政党的共识。

据中央社报道，蔡英文在今年双十国庆的演讲题目是“团结台湾，自信前行”，内容分为“防疫成果贡献国际”、“新情势下的经济战略”、“坚实国防维护国家安全”、“积极作为参与区域合作”、“团结合作共度挑战”五大面向。

蔡英文的国庆讲话被淡江大学的国际事务与战略研究所副教授黄介正认为是对北京“既未示弱、也未示好”…。表达了与北京当局和平相处、好好谈的意愿。

中央社还引述安全与区域合作事务专家指出，蔡的讲话是“务实的和平主义”、“知兵非好战”，也点出台湾确实可以在“后疫情国际新秩序的形塑上，扮演更积极角色、自信承担更多责任。