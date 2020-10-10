警方逮捕9人 被指涉安排“12港人”出海

香港警方有组织罪案及三合会调查科今日中午（10日）在记者会上宣布同日早上拘捕了9人，涉嫌安排12名港人出海潜逃台湾但被大陆执法机关截获。该12名港人乘坐的船只8月23日据称在果洲群岛一带被广东海警截获并被关押在深圳盐田派出所，而家属们至今仍被拒绝探访。

广告 继续浏览后续

此前，港府一直宣称对该案“没有任何角色”，警务处长邓炳强坚称他是根据传媒报导才知悉此事，但苹果日报披露，当日香港飞行服务队曾出动定翼机全程侦测12港人出海，而前香港众志秘书长黄之锋更出示官方纪录，证明飞行服务队该次出勤属于“警方行动”，种种证据都似乎针对港府“没有任何角色”的说法。

有组织罪案及三合会调查科高级警司何振东在记者会上，拒绝回应一切“警方早已掌握情报，并派员登上定翼机在空中监视，主动策划空中监视行动追踪”的报导，只是强调12名港人本身在香港触犯非常严重的罪行，而偷渡时途经内地水域，系干犯大陆刑法，被大陆公安拘捕，行动与香港警方无关。

何振东交代案情指，警方今清晨采取行动，在九龙及新界拘捕4男5女，年龄介乎27岁至72岁，罪行是协助逃犯。警方怀疑涉案9名人士协助12名港人逃避法庭审讯及逃避警方追缉。9名被捕人分别为船主及“金主”，而且各有分工，涉嫌为在逃人士提供资金、偷渡前的住宿，接送在逃人士至码头，以及安排抵达台湾后的生活。

警方表示，被捕人士的职业为前议员助理、文员、音乐教师、厨师等，部份人士曾经参与反修例活动被捕。

行动中，警方搜获50多万元现金、手机、电脑、船只交易的单据，资料显示船只费用约数十万，而偷渡费用约数万至十几万不等。9名被捕人与12名港人为朋友关系。至于被捕人士是否有涉及安排其他人士逃离边境，仍在调查中。警方重申，跨越偷渡对人身安全有风险，对家人亦造成极大负担。而协助罪犯逃避罪责属严重罪行，一旦罪成，最高监禁为10年。