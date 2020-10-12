中国加快发展深圳代香港 期五年完成跨境资金池试点和大湾区数据平台

在中国国家主席习近平南下庆祝深圳等特区成立四十周年前夕，中国公布，将于今后五年在深圳完成数字人民币内部封闭试点测试和本外币合一跨境资金池业务试点；另外，亦会在深圳设立粤港澳大湾区数据平台，推动数据交易。新华社引述中国经济体制改革研究会会长彭森表示，这是中共党中央从全局出发，在新时代推动深圳改革开放再出发的重大战略部署。不过，香港立法会科技界议员莫乃光指出，在欧美国家与中国分道扬镳(decoupling)之际，若果中国不先改善它与国际社会的关系，以大湾区取代香港设立数据平台，并不是特别有吸引力。

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在香港因为反修例运动和港区国安法而令营商环境转差之际，中共中央办公厅和国务院办公厅昨(11日)晚发布《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020－2025年）》，订明两至五年内，要在毗邻香港的深圳，形成一批可复制、可推广的重大制度成果，基本完成试点改革。

《试点方案》共27条，订明要完善要素市场化配置体制机制、打造市场化法治化国际化营商环境、完善科技创新环境制度、完善高水平开放型经济体制、完善民生服务供给体制、完善生态环境和城市空间治理体制。

在西方流行的数据买卖方面，《试点方案》指明，深圳将加快培育数据要素市场，当中包括率先完善数据产权制度，建立数据隐私保护制度，又会以试点形式推进政府数据的开放共享。另外，政府支持在深圳建设粤港澳大湾区数据平台，研究建立数据交易平台。

立法会议员莫乃光接受本台访问时表示，未知《试点方案》所指的大湾区数据平台如何运作，但估计是类似作出特别安排，形成一个「数据特区」，在此特区内可能可以使用国际标准行事，但国际企业对中国制度有多大信心，大家「心中有数」。他补充，香港过往一直是区内的数据中心，但国安法落实后，已有科技公司撤出香港，部分公司更把数据中心迁往新加坡、南韩及台湾等地，现时北京政府期望国际公司逆迁出的势态，转把数据中心由香港或其他地方迁往深圳，有一定难度。

他估计，一些觑觎大陆市场的硬件产品，例如苹果手机、德国汽车行业，会倾向愿意接受大陆的游戏规则，但好像谷哥、脸书等软件公司，不会受深圳的数据平台吸引。

莫乃光指出，现时欧美国家正与中国分道扬镳，而数据是最先分道扬镳的，若果中国不改变这种政治关系，大湾区其实没有多大吸引力。

另外，《试点方案》又支持深圳在资本市场建设上「先行先试」，包括在中国人民银行的深圳机构内成立金融科技创新平台，支持开展数码人民币内部封闭试点测试，推动数字人民币的研发应用和国际合作。

其次，亦会扩大金融业的对外开放，包括开展本外币合一跨境资金池业务试点，推动完善外汇管理体制；另亦支持符合条件的外资金融机构在深圳依法发起设立证券公司和基金管理公司，以及开展支付业务。

香港去年6月爆发反对修订逃犯条例运动，中共在8月决定，支持深圳建设「先行示范区」，当时已有评论指出，中共总书记习近平不满香港的「港独」思潮，认为GDP比香港高，部分产业亦比香港做得好，自然可以把香港的金融中心地位转至深圳的前海。一年后便推出《试点方案》，期望五年内可以取得「标志性」成果，基本完成试点改革任务。