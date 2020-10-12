习近平南下深圳后日讲话 评论称宣示改革决心 亦有指不离「跛脚鸭」式改革老路

深圳经济特区建立40周年庆祝大会将于后(14日)天早上在深圳举行，新华社确认，中国国家主席习近平将出席大会并发表讲话。中国评论员吴强认为，习近平南下深圳，是宣示深化改革的决心；但香港的中国事务评论员刘锐绍指出，北京政府的改革，四十年来只在经济科技方面，而不谈政治改革，是「一条腿走路」或「跛脚鸭」式改革。

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今年是深圳、珠海、汕头和厦门四个首批经济特区设立40周年，新华社今早报道，习近平将于后天出席深圳的庆祝大会，但没有说明他何时到深圳，但据本台了解，习近平已经南下，并已到过部分特区，深圳将是较后的视察城市，但会是报道重点之一。

事实上，中央电视台昨晚的新闻联播亦发布了两条有关深圳发展的报道，强调北京政府将支持深圳推进更高水平的深港两地合作，增强在大湾区建设中的核心引擎功能。

中国评论员吴强认为，在目前的经济形势下，北京政府明显对深圳寄予厚望，预料深圳和改革开放会是第十四个五年规划的重点，而深圳市委日前召开第十五次全会亦提到，要打造畅通国内循环、参与国际循环的「深圳样本」，习近平此行将宣示对深圳的支持和深化改革的决心。

至于北京期望加快粤港澳大湾区的发展，并希望藉加强深港合作达政，有关说法是否表示北京将协助深圳取代香港？在港的中国事务评论员刘锐绍向本台表示，深圳部分工业已超越香港，其GDP亦已超过香港，而在中国经济受疫情打击后，中国是在在需财，中央和地区政府均希望利用香港的资金和「脑袋」发展大湾区，而大陆地方政府的取态明显是若香港愿意配合其发展，便会与港合作，否则便会按其计划自行发展；北京中央方面的取态亦是香港的特色和优势「可留则留」，不能留亦不干预。

但他补充，北京经常高举深化改革的旗帜，但四十年来谈的，只是在经济、科技方面，不会涉及政治，即只是「一条腿走路」的改革。他举例称，昨天刚发表的深圳建立先行示范区的方案，七大发展范畴中，六个范畴都是旧调，只有空间管理是较新的，亦即是网络管控，已可见它只会沿中国改革老路走。

另外，据《星岛日报》引述消息人士报道，预料随同习近平南下的，包括中央办公厅主任丁薛祥、国务院副总理刘鹤、政协副主席兼国家发改委主任何立峰和政协副主席兼港澳办主任夏宝龙。

习近平南下的消息初时由中国内地的社交平台指广东省保安加强而流传，其后再传出多市近日发布「禁飞令」，更令消息甚嚣尘上，当中，东莞和中山市公安局的「禁飞令」更表明是为了「维护庆祝经济特区建立40周年活动举办期间周边地区空中安全」而发，而禁飞期则由整个10月至本月中旬的十天不等。

至于深圳，矗立改革开放总设计师邓小平雕像的莲花山公园已由昨天开始封山，华侨城洲际酒店将被征用五晚至本月15日，华侨城周边区域将在12日至14日进行封闭管理。

中国于1980年5月通过设立经济特区，广东省的，有深圳、珠海及汕头特区，其后三市先后于当年8月至翌年初正式成为特区，当中以深圳发展最快。