港特首出席深圳庆祝大会 推迟施政报告发表 林郑否认自我矮化 评论讽港官只会接旨

香港一年一度由特首宣示施政纲领和具体政策的施政报告，原订后(14日)天发表，但特首林郑月娥今天宣布推迟至下月底之前发布，而当天则会应邀出席深圳特区成立40周年的庆祝大会，聆听中国国家主席习近平在会上发表讲话。林郑月娥否认这是矮化香港的施政报告，而是周末才敲定上京与各部委协调刺激香港经济复苏的具体方案，以便在施政报告中发表。

广告 继续浏览后续

不过，熟悉中国时务的评论员刘锐绍接受本台访问时指出，北京政府的安排不会理会香港，只须地方服从中央，所以林郑月娥只能服从，选择出席深圳庆祝大会。他续称，港人芍此可能感到不快，但香港没有「牙力」与北京讨价还价，再加上港官「只会接旨 毫无『吉屎』(英文guts的音译，意指胆量、气魄)」，预料香港将更快被边缘化，而事件亦凸显北京的封建王朝思维不适合管理现代化的香港。

获邀出席深圳庆祝大会的香港代表，其实还有人大常委谭耀宗，但他上周接获邀请时已加以婉拒，因为他要出席明天起一连五日的人大常委会会议。

香港《星岛日报》今天报道，港澳两地特首获邀出席后天的深圳特区40周年庆祝大会，但与施政报告发表的日期重迭，港府正考虑推迟施政报告的发表。

特首林郑月娥今早举行记者会，宣布押后发表施政报告，原因是刚收到北京的中央政府通知，让她本月往北京讨论支持香港的措施，因为各部委本月下旬将会举行协调会议，她为了寻求北京支持以便在施政报告中宣布，故此决定押后施政报告的发表时间。

她同时公布，今天会率团前往深圳，以便出席后天举行的经济特区成立40周年庆祝大会，期望日后深港合作可以再上一个新台阶。至于至少三天的深圳行程会否与习近平会晤，林郑月娥只是表示，收到的通知只涉及出席庆祝大会。

她强调，在立法会会期开始的第一次会议宣读施政报告是惯常安排，但并非一成不变，亦不影响立法会会期。

林郑月娥否认推迟发表施政报告而前往深圳出席大会是矮化(belittle)施政报告，但她不能解释，为何不可以先行发表施政报告，待与中央部委商谈了新政策再行公布。她又否认上述安排是「一国大于两制」的表现，亦非有什么政策要等北京「旨意」，但不能解释有什么原因令她认为现时的施政报告不能恢复市民信心。

今天随团到访深圳的，还有财政司长陈茂波、律政司长郑若骅、保安局长李家超、政制及内地事务局局长曾国卫、创新及科技局局长薛永恒及特首办主任陈国基等。不过，林郑月娥表明，不会讨论12名被控偷渡或组织偷渡的港人的事宜。