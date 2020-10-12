逾5.8万人联署反对港府迫害记者 港台改口称程序有不足而重启调查 受压记者会上喊寃

香港电台上月底突然重启针对该台记者利君雅在记者会上质问特首林郑月娥的投诉，并藉此延长其试用期，港台管理层与员工举行大会时指出，事件因程序不足引致，但未能消除员工疑虑，指处方是对人不对事；而利君雅更在大会上喊寃，称自己白白受屈。另在会后，「撑公共广播运动」向港台代表递交近5.9万名要求港台撤回重启调查决定的联署人名字，联署人既声援利君雅，更反对港府迫害记者。

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重启对利君雅的调查，被指是港台屈服于政策局压力的政治决定，引起社会和员工不满，广播处长梁家荣和负责重启调查的副处长冯建业今(12日)午应港台节目制作人员工会之邀，与员工会晤。据与会者透露，管方拒绝透露由谁要求重启已经完结的调查，只是说，投诉处理时若有不足，负责升迁的委员会将缺乏足够的数据作出决定，显然是程序不足，故认为要重启调查。

据了解，局方是不满利君雅被投诉一事未有在其工作评核报告中反映，难以阻碍她正式成为公务员，而向港台施压，以便有所交代。

但冯氏说法遭工会代表质疑，认为程序不足是管理层的问题，不应因此牵连前线同事。会上更有其他曾被投诉的记者质疑，管方会否重启指她提问态度不佳的调查。

当管方未能释除员工疑虑而又呼吁与会者给时间让冯建业处理此事时，涉事的利君雅质问谁给她时间？她声称含寃受屈，更不满管方声言以「无罪推定」的态度来处理其调查，好像她是嫌疑犯一样，是毁她诚信和人格。管方其后收回「无罪推定」的说法，强调会合法合情合理地处理事件。

港台节目制作人员工会主席赵善恩会后继续质疑管方引用的《公务员事务规例》条款，是「对人不对事」，工会更质疑管方重启调查的时间不符规例规定，是不符程序。

港台說詞前後矛盾

另外，监察港台的民间团体「撑公共广播运动」发起的「我们都是利君雅 我们反对港府政治逼害记者」联署，在不足两星期内获58733人支持。当中，近九成联署者来自香港，其次是加拿大(2126人)和美国(1457人)，有趣的是，台湾的联署人数反不及澳洲和英国多，而中国和法国则各有四十多人参与联署。「运动」今午联同香港电台节目顾问团代表向港台管理层递交联署签名，并表达不满。

「运动」指出，港台在没有新理据的情况下重启已经完结的投诉调查，明显是向政策局的压力低头，欲托辞「惩罚」尽职提问的记者，以配合港府打压传媒和新闻自由之举，但却因行事仓卒而出现前后矛盾，例如身为副广播处长的政务官冯建业响应高级制作人员质疑时，声称公务员的三年试用期不适用于利君雅所属职级，利君雅适用的是「新合约条款」，意味管理层可以在期满后中止合约，但若然冯氏的解说属实，港台最初发给利君雅的信件，便不应有延长「试用期」120天之说。

「运动」续称，冯建业指试用期只适用于最低级别的助导，有「搬龙门」之嫌，而这种破坏制度之举，亦令一众未满试用期的公务员忧心忡忡，影响员工士气，最终令服务质素受损，影响市民。

「运动」认为，港台处理利君雅事件的手法，以及近年来多个节目被警方以致政府支持者投诉而被腰斩、下架等事实，正正突显港台作为一个政府部门难以避免政治干预的尴尬局面，不符合联合国教育、科学及文化组织对公共广播的定义，重申港府应该让港台脱离部门行列，并提供足够的独立财政支持，以便港台可真正履行公共广播服务的职能，令港人享有更多元化的言论自由空间。