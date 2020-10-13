美国两部门网站禁香港网民浏览 专家料陆续有来

美国的劳工统计局和人口普查局的官网寺锁香港IP地址，令香港网民难以从两个部门获取相关经济数据，《金融时报》引述美国官员指，这是因为华盛顿政府不再认为中国治下的香港享有自治，预料随着中美关系日趋紧张，将来会有更多美国部门网站禁止香港网民进入。香港专家和金融分析师认为，这会影响香港的区内信息中心地位。

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英国《金融时报》报道，美国劳工部早于2018年1月起，已「开始执行包括香港在内的地域封锁（geoblocks）」；而人口普查局对封锁香港网民既不承认亦不否认，只是说「将继续审视网络威胁报告，并根据情况变化作出相应调整」。

由于两个网站禁止网民透过香港IP地址进入浏览的时间均早于港区国安法的讨论时间，相信有关举措并非因应国安法而生，《金融时报》则引述一名了解香港政策的美国官员称，由于华盛顿政府不再承认中国治下的香港享有自治，未来将会有更多美国政府网站封锁香港用户。现时美国已对中国内地实行封网。

作为全球第一大经济体，美国的经济数据对营商有影响，香港互联网用户被封，便不能直接进入劳工统计局的网站获取每月就业和失业数据，而禁足普查局网站，则无法直接获取美国零售、住宅建设、国际贸易等数据。虽然香港网民可以利用翻墙软件改变IP地址来进入该待网站，又或透过 彭博和Eikon 等终端机取得相关数据，但有经济师表示，这令他们未能「实时」收取数据，时间上有滞后，不利争分夺秒的金融或投资从业员。而一直以信息自由度高和快见称的香港，日后可能连这种优势都会逐渐减退。若此，香港的国际金融中心地位亦会失色。

香港信息科技商会荣誉会长方保侨更忧虑，日后民用数据，例如脸书和YouTube等亦可能被禁，即使不是像大陆那样全封，也可能出现美国有关影片难以在香港网上观看。