选管会指大陆港人投票应从长计议 但消息指港府正修例 望明年初通过

容许香港选民在中国内地进行投票的议题，备受争议，负责选举事宜的选举管理委员会(选管会)亦认为，境外投票涉及「重大的选举政策考虑」，港府须从政策层面和监察机制进行研究，以确保选举公信力不会受损。不过，多家传媒均引述消息人士称，港府似乎势在必行，并已展开修例工作，容许居住在内地的香港永久性居民在境外投票。

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不过，民主派人士大表反对，立法会议员尹兆坚今早在电台节目质疑，当局是要把长居内地仍可回港投票的漏洞合法化，是要「洗晒(即完全改变)成个游戏规则」！而中文大学政治与行政学系副教授马岳亦质疑港府建议的公平性、原则性和可行性，认为只容许大陆而非所有境外香港选民投票、民主派候选人及其代理人未必能够进入大陆进行选举工程等情况，会对部分候选人造成不公。

政界预料，若港府如消息人士披露般，在下月提交修订草案，并期望在明年初通过修例，即使社会因为防疫而生的「限聚令」而无法举行大型集会表态，民主派议员亦会在立法会内进行激烈抗争，遑论通过修例亦可能有人就此提出司法复核，能否在明年的立法会选举落实使用，仍然存在变量。

根据统计处数字，截至去年中，在广东省逗留半年或以上的香港永久居民有超过54万人，占香港选民人数约一成半，一般估计，有关港人倾向支持建制派候选人，但根据香港法例，合资格的地区直选选民必须是「通常在香港居住」的香港永久居民，而泰半时间在大陆居住者，并不符合资格当选民，而香港亦没有境外投票的安排。当建制派建议让身居中国内地的香港选民在大陆投票后，随即引发争议。

选管会12日发表立法会换届选举报告书，指境外投票涉及重大的选举政策考虑，港府应就政策层面及相关法律运作作出研究，客观地考虑疫情对选举的整体影响、在香港境外设置投票站的可行性及有关地方的合资格选民人数，以修订现行法例，并让港人充分讨论。选管会亦列出多项境外投票时须考虑的执法问题，包括要有合适的监察机制，以确保选举的公信力不受损害。

反对者指称有损公平 港府拟霸王硬上弓

不过，多家传媒引述消息人士称，港府正研究修例，让身处大陆的合资格香港选民投票，方法是在中国内地设投票站，条例不会订明在哪个城市设站，但具体地点倾向设在北京、上海及广东等较多港人的大城市。港府现时在上述三地及成都和武汉均有办事处，日后有可能在辨事处内设投票站，并在投票后转为点票站，再把投票结果传送回香港。

至于如何防止买票、种票等境外选举舞弊的行为，消息指，《选举（舞弊及非法行为）条例》的适用范围并无地域限制，故可在大陆适用。但有法律界人士质疑，问题涉及的是司法管辖区，例如属于另一管辖区的大陆是否愿意按香港法例办事？香港执法人员如何跨境执法或取证？若由大陆提供证据，香港法庭会否接纳？

中大学者马岳在电台叩应节目上表示，现行安排已很合理，因为长期在大陆的港人已很少时间留港，即该人在香港的持份不多，让他们选代议士又有何作用？他更批评港府的修例建议有失公平，因为境外投票只适用于居于大陆的港人，但却不包在美加居留的港人；而更重要的是，有关港人并不符合选民资格，因为他们并非「长居香港」。

民主党议员尹兆坚亦指出，现时长居大陆的港人以亲友地址作「主要地址」提供予选举事务处，从而成功登记，已容易成为种票的漏洞，消息人士指港府修例时不触及此点，因为「主要地址」并无居住天数限制，是将有关漏洞合法化，是要「洗晒成个游戏规则」！他更提出，以其身分，他能否返回中国内地拉票？他的代理人能否回大陆监察投票程序是否公正？

不过，出席同一节目的建制派民建联议员周浩鼎支持修例，对于港府有意由港人负责投票事宜、票站秩序则由中国公安维持，他亦认为不算不公平，期望大家不要妖魔化公安。

受武汉肺炎疫情影响，在中国内地返港投票者须隔离14天，不少建制派议员忧虑这会令大量长期在大陆居住的港人难以回港投票，建议推迟立法会选举，其后又建议让久居大陆的港人可在当地投票选举香港议员，被指是「怕输」、「保票」。近日，建制派的行政会议成员叶国谦公开支持让内地港人在当地投票，特首林郑月娥其后亦表示，建议有「社会需要」。