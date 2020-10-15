黎智英办公室再遭警方搜查，壹传媒股价当日飙升

2020年10月15日，香港传媒大亨，壹传媒创始人黎智英和社运人士梁国雄（长毛）等共26人在西九龙裁判法院，就参加未经批准的六四纪念活动，出庭聆讯。在此之前，黎智英办公室再遭警方搜查。

10月15日，香港壹传媒创始人黎智英因参加没有获得警方批准的六四纪念活动再次出庭应讯之日，香港警方突然对黎智英一间办公室进行搜查，并在律师尚未在场情况下，取走一批证物。 黎智英的一名顾问Mark Simon向法新社表示，当局目的是要切断的经济来源。

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据法新社发自香港的报道，15日上午，14名警察抵达黎智英旗下一家企业办公室搜查。黎智英本人就此向媒体表示，警方好像在寻找一切办法要对他起诉。他表示，警察甚至没有等他的律师赶到，就带走了一批物件，而这种做法不合法。

黎智英创办的<苹果日报>当日报道，被搜查地点是黎智英的一个办公室，地点在九龙观塘，“部分是黎智英用来注资给壹传媒集团以协助集团运营的”。该报引述消息人士指出，警方此次搜查行动令人关注会否有其他隐藏目的，包括妨碍壹传媒取得运营资金。

苹果日报晚些时候又引述其他传媒消息称，参与搜查行动的警员来自警方国安处，搜查行动可能与警方今年8月对黎智英的串谋欺诈罪指控有关。黎智英8月10日曾一度被警方拘捕。

15日下午，黎智英与其他25名香港民主派人士再在西九龙裁判法院出庭聆讯。其中包括香港支联会主席李卓人、副主席何俊仁及该组织多名成员，还有社运人士。他们被指控在今年6月参与了未经批准的六四纪念活动。2020年6月4日，香港警方30年来首次未批准六四纪念集会.

黎智英因支持香港民主运动而不断成为当局打压的目标。今年8月10日他被警方逮捕引发广泛关注，旗下苹果日报在股票市场瞬时大幅飙升，市民争买次日报纸，以示支持。

10月15日，黎智英办公室再遭搜查，当日下午，壹传媒股价突然飙升，升幅达38%。