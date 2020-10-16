单叫口号亦被捕 港男被指涉嫌违反国安法

香港言论自由在港区国安法下还剩下多少，看看警方昨晚的拘捕行动便有分晓：一名香港男子在商场内悼念于反对修订逃犯条例运动中堕楼死者时高叫「光复香港」等港独口号后，被警方指他涉嫌作出煽动或教唆他人分裂国家的行为，违反《香港国安法》而拘捕，现正扣留调查。

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昨日是在去年「6.16」二百万人游行前夕于金钟政府总部旁堕楼身亡的梁凌杰逝世16个月的日子，有网民发起于晚上到区内太古广场外举行悼念，约有30人响应，到场献上白花，大批警员在附近戒备。其间，有「第二代美国队长」之称的马先生在商场内高叫「光复香港 时代革命」、「香港独立」和「民族自强」等口号，获场内市民零星和应，警方一度进入商场内高举「紫旗」和拉起封锁线，并以涉嫌违反《香港国安法》将他拘捕。

警方表示，自港区国安法7月生效以来，共有28人涉嫌违反危害国家安全的行为及活动被捕。

港府在通过国安法后发表声明，指「光复香港 时代革命」口号在今时今日有港独、或将香港特区从中国分离出去、改变特区的法律地位、或颠覆国家政权的含意；其后，警方到一些餐厅查问，不少餐厅撕下反修例口号的标贴。但人权组织指出，有关声明未必符合国际标准，尤其是平衡国家安全和表达自由的《约翰内斯堡原则》，当中订明，当言论相当有可能直接引发暴力方可禁止，单是张贴标语和口号不符合实时引发暴力的限制前提。