台湾飞东沙岛定期军用包机遭香港飞航情报区拒绝进入被迫折返

立荣航空一架定期飞东沙的包机2020年10月15日因无法进入香港飞航情报区，中途返航。国防部长严德发16日在立法院回应媒体询问时表示，希望中共当局遵守国际飞航组织规范，重视国际飞航安全，不要破坏国际飞航秩序。

立荣航空由高雄小港机场飞往东沙岛的一架军用包机，15日上午在飞行途中，被香港区管中心拒绝进入「香港飞航情报区」，香港区管中心的理由是，前面要经过的区域，两万六千英尺以下有「危险活动」。基于安全考虑，这架包机立即折返高雄。这是前所未见的新情况，以前只有因为天候不佳而折返。

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在香港东南方的东沙岛目前是由台湾实际控管，主要由海巡署派员驻守，岛上有简便的防御武器，内政部并把东沙岛规画为海洋国家公园。

而这架立荣包机主要是载运岛上海巡署、国防部等工作人员休假往返的定期航班，每星期四都要飞一趟，单程飞行时间约80分钟，昨天包机上共载运55人。

外传香港方面昨天以军事演习的理由，拒绝这架包机进入管制区，但据了解，昨天中国军方在当地海域并没有演习。台湾飞航服务总台透露，当时对方航管仅说「Danger Area」，并没有说明细节。事后台湾方面追问香港，危险什么时候可以解除，对方一直没有响应。

台湾官方透露，东沙岛虽然位于香港飞航情报区范围内，但台湾空军多年来飞往东沙，并不会向香港航管单位报到，港方也不理会。因为台湾前往东沙的飞机，飞行高度都低于一万五千英尺，和国际航线有相当距离，机上询答器、防撞系统等仪器也会开启，没有安全顾虑。

不过今天香港民航处否认了台湾官方的说法，香港民航处说，昨天立荣包机要通过时，他们通知台湾航管中心，必需遵守的最低安全高度。后来是台湾航管中心向香港民航处说，要取消这架包机进入香港飞航情报区的要求。

台湾民航局今天呼吁香港，应就两个问题做出说明，第一，依国际惯例，若有危险状况，应事前发布飞航公告，为什么港方只在航管交接时临时通知？第二，港方通知26,000呎以下有危险区域，究竟有什么危险，也应该公开说明。

国民党智库国防组召集人林郁方说，两岸对立，中共解读台湾靠向美国、甚至陪同美国对付大陆，符合外国势力介入台湾，中共就会设法报复；台湾外岛防务再坚强，但军事上「易攻难守」，共军有可能随时切断台湾和东沙的联系。