打咀仗：京港强烈谴责美国制裁中港官员 向美提交涉

2020年10月1日，港府国庆仪式上，特首林郑月娥与中央驻港国安公署署长郑雁雄握手同贺。

就美国国务院警告国际金融机构勿与跟压制香港民主自由而被美国制裁的十人进行业务往来，否则会面临制裁，中港政府同时发出强烈谴责，北京更表示，已向美方提出严正交涉，若美方一意孤行，中方将采「坚决反制措施」。

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中国外交部发言人赵立坚昨(15日)午在例行记者会上回应美国国务院报告时说，中方坚决反对、强烈谴责美方炮制的所谓「香港自治法」以及根据该法制裁中方人员，已向美方提出严正交涉。

他重申，香港事务纯属中国内政，美方粗暴干涉，进一步暴露出破坏香港繁荣稳定、遏制中国发展的「险恶用心」。他敦促美方停止干涉香港事务，警告如果美方一意孤行，中方必将采取「坚决反制措施」，维护中国企业和有关人员合法权益。

外交部驻港特派员公署亦反对和反驳美国的「香港自治法」报告，指报告公然污蔑香港国安法，蛮横制裁中方人员，是赤裸裸干预属于中国内政的香港事务，为反中乱港分子撑腰打气，敦促美方停止有关行为。

香港政府亦发表声明，强烈反对上述美国报告，并强烈谴责报告对港府作出毫无根据和不负责任的指控。发言人指出，美国威胁对金融机构和港府官员实施「制裁」，是美国霸权主义的又一例子，促请美国避免采取有可能损害国际金融体系利益的措施。

另外，就反对美国要求香港货品的产地来源标签更改为中国一事，港府在同一声明透露，港府驻世界贸易组织常设代表已于瑞士时间13日，在世贸总理事会会议上表明，如果美国拒绝撤回有关规定，双边讨论亦未能达致满意结果，港府会根据世贸组织争端解决机制向美国采取行动。

美国国土安全部于8月发出公告，指香港不再具有足够自治权以享有独立于中国的不同待遇，自9月25日起，香港生产而出口到美国的商品，须标明其原产地为「中国」，不得再贴出「香港制造」标签。港府于9月时向美国提出交涉。