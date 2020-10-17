环保少女通贝里响应黄之锋 社交媒体声援在粤被扣12港人

因关注气候变化议题而知名全球的17岁瑞典环保少女通贝里（Greta Thunberg）10月17日在推特和Instagram发出文字配图，并指在前香港众志秘书长黄之锋地点名下，参与通过社交网络声援12名试图从香港偷渡到台湾，遭到中国海警截获后被拘押在guang'd深圳的香港年轻人。

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人权组织“香港监察”（Hong Kong Watch）创办人，英国保守党人权委员会副主席罗杰斯（Benedict Rogers）14 日发起网络行动，呼吁网民手举拯救12名香港青年人（“＃save12hkyouth”）的标语合照，并分享给3名朋友参与。香港监察的声明指，12 名港人被拘留是一个分水岭，如果国际社会不作强烈抗议，等同允许中国在内地起诉和监禁香港社运人士。北京亦将以此为先例，证明能借国安法引渡其他社运人士回内地受审。声明认为，一旦进入内地，在中国 99.9％ 定罪率的刑事司法制度下，所有疑犯几乎都会被定罪和长期监禁。有见于此，香港监察要求各国议员呼吁其政府利用外交影响力，促使 12 名港人能立即回港受审及保障他们被囚时的人权。

曾于去年因关注气候变化问题获得美国《时代周刊》评选为年度风云人物的通贝里，在周六对来自黄之锋的提名作出了回应，并加入到同样参加这一活动的英国保守党人权委员会委员裴伦德（Luke de Pulford）、丹麦国会议员伊贝克（Uffe Elbaek）及华裔政治漫画家巴丢草等人的行列之中，呼吁国际社会关注被拘押的12名港青。通贝里上传与标语的合照，并于帖文中写上活动的口号，“‘12’不只是一个数字。”（“12” is more than just a number）。通贝里在上传该声援图片的推特和Instagram平台上各拥有420万和1050万粉丝。她并点名其他3位关注气候问题的环保少女，邀请她们加入行动。黄之锋随后则转发了通贝里的图片并表示感谢。他写道，“团结一起，我们是无法被沉默的更高呼声”。