港府回应王婆婆在内地被拘押数月事件：不评论个别个案

曾于去年香港反修例运动中积极参与抗争的当地市民，人称“王婆婆”的王凤瑶在去年8月中旬失踪后被证实于深圳入境时被捕，她在近日“取保候审期”返港后于10月17日召开记者会，并透露自己在被羁押期间，曾遭内地国安及不同单位人员审问，及被要求撰写悔过书和拍摄认罪短片等细节。香港te'qu政府发言人18日就此事回应称，不会评论个别个案。

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现年64岁、土生土长的香港抗争者王凤瑶星期六在香港立法会前议员朱凯廸及议员张超雄陪同下召开记者会，向媒体讲述了她过去14个月的经历，包括在被扣押期间曾被要求撰写悔过书，及拍摄认罪短片，内容含确认自己没有被当局人员虐待或殴打、承诺以后不再参与游行示威、不会再举英国旗，及呼吁媒体不要采访自己等。据立场新闻报导，港府发言人在回复就此事地查询时表示，特区政府不会评论个别个案。

港府发言人称，根据现行的“相互通报机制”，内地及香港特区会就被采取刑事强制措施或提出刑事检控的情况，以及非正常死亡的个案作出通报。在接获内地通报后，特区政府会尽快通知相关香港居民的家属有关该人在内地被采取刑事强制措施的情况，让家属考虑及决定是否聘用当地律师或为有关港人提供其他协助，并在有需要时向特区政府寻求协助。

港府发言人称，如香港居民在内地被拘留或遇上刑事诉讼求助，入境处或特区政府驻内地办事处会因应个案的情况及求助人的意愿，向求助人了解案件详情，向他们解释相关的内地法律、法规和刑事罪行审理程序，提醒求助人考虑聘请内地律师担任其法律代表，就其个案提供法律意见，并在有需要时向求助人提供当地律师协会的联络资料。若求助人提出要求，驻内地办事处会按情况把他们的诉求按既定机制向相关内地机关反映。

据悉，王凤瑶另在接受香港电台采访时表示，除非看到中国大陆情况有好转，否则短期内不会返内地，担心再次被羁留。她说，没有找律师协助，又因为基于不信任，没有向港府寻求协助。她绍称，在内地被羁留及取保候审期间，没有向家人及朋友求助，担心会连累对方，感激有港人留意到她的处境，亦有议员跟进事件，相信外界对事件的关注，有利改善在内地被扣留及拘捕人士的处境，王凤瑶还呼吁社会关注12名因被指涉嫌偷越边境在内地被捕的港人事件。

针对上文提到的，她在离开看守所前曾被要求拍摄短片，讲述回港后不会再出席示威活动及接受传媒访问，王凤瑶形容当时自己是违背良心，但希望离开看守所，没有其他办法。她表示，未来会继续在香港参与示威。对于记者提问，是会否担心或将违反香港国安法被捕，她回答说，不能担心太多，会继续坚持争取民主。