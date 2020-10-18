港府回應王婆婆在內地被拘押數月事件：不評論個別個案

曾於去年香港反修例運動中積極參與抗爭的當地市民，人稱“王婆婆”的王鳳瑤在去年8月中旬失蹤後被證實於深圳入境時被捕，她在近日“取保候審期”返港後於10月17日召開記者會，並透露自己在被羈押期間，曾遭內地國安及不同單位人員審問，及被要求撰寫悔過書和拍攝認罪短片等細節。香港政府發言人18日就此事回應稱，不會評論個別個案。

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現年64歲、土生土長的香港抗爭者王鳳瑤星期六在香港立法會前議員朱凱廸及議員張超雄陪同下召開記者會，向媒體講述了她過去14個月的經歷，包括在被扣押期間曾被要求撰寫悔過書，及拍攝認罪短片，內容含確認自己沒有被當局人員虐待或毆打、承諾以後不再參與遊行示威、不會再舉英國旗，及呼籲媒體不要採訪自己等。據立場新聞報導，港府發言人在回復就此事地查詢時表示，特區政府不會評論個別個案。

港府發言人稱，根據現行的“相互通報機制”，內地及香港特區會就被採取刑事強制措施或提出刑事檢控的情況，以及非正常死亡的個案作出通報。在接獲內地通報後，特區政府會儘快通知相關香港居民的家屬有關該人在內地被採取刑事強制措施的情況，讓家屬考慮及決定是否聘用當地律師或為有關港人提供其他協助，並在有需要時向特區政府尋求協助。

港府發言人稱，如香港居民在內地被拘留或遇上刑事訴訟求助，入境處或特區政府駐內地辦事處會因應個案的情況及求助人的意願，向求助人了解案件詳情，向他們解釋相關的內地法律、法規和刑事罪行審理程序，提醒求助人考慮聘請內地律師擔任其法律代表，就其個案提供法律意見，並在有需要時向求助人提供當地律師協會的聯絡資料。若求助人提出要求，駐內地辦事處會按情況把他們的訴求按既定機制向相關內地機關反映。

據悉，王鳳瑤另在接受香港電台採訪時表示，除非看到中國大陸情況有好轉，否則短期內不會返內地，擔心再次被羈留。她說，沒有找律師協助，又因為基於不信任，沒有向港府尋求協助。她紹稱，在內地被羈留及取保候審期間，沒有向家人及朋友求助，擔心會連累對方，感激有港人留意到她的處境，亦有議員跟進事件，相信外界對事件的關注，有利改善在內地被扣留及拘捕人士的處境，王鳳瑤還呼籲社會關注12名因被指涉嫌偷越邊境在內地被捕的港人事件。

針對上文提到的，她在離開看守所前曾被要求拍攝短片，講述回港後不會再出席示威活動及接受傳媒訪問，王鳳瑤形容當時自己是違背良心，但希望離開看守所，沒有其他辦法。她表示，未來會繼續在香港參與示威。對於記者提問，是會否擔心或將違反香港國安法被捕，她回答說，不能擔心太多，會繼續堅持爭取民主。