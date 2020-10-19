前国企银行首席经济师不看好港深融合反会增加竞争

前交通银行香港首席经济师罗家聪18日表示，在外国围堵中国的大环境下，中国自身难以发展高端科技，香港亦失去作为中国与世界接轨的窗口角色，中港难以再谈融合，反而中国被迫发展金融中心，深港只会陷入竞争。

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中国主席习近平日前趁深圳特区成立40周年南下发表讲话，形容深圳是大湾区建设的“重要引擎”，点名要规划建设好河套深港科技创新合作区，加强与港澳创新资源协同配合等。

自认因意识形态与银行管理层出现分歧而被“辞职”的香港本土经济专家罗家聪表在香港电台举办的论坛上表示，深港“不会怎样融合得到”，香港除了将成本高昂产业程序北移外，中港两地鲜有“互补”。

罗举例指出，大湾区光是机场已有5个，“告诉你大家正在争生意”，认为深港同时提倡推动金融及科技，“我看不是一种合作，不是合作就是竞争”。

罗又指，香港两大优势包括作为中外桥梁及金融中心，但当外国不再信任一国两制之余，中国在美欧甚至邻近的日本、印度及澳洲“已经不是friend（朋友）”，香港又遭美国制裁影响，两大优势不再。但他相信中共没有强动机要摧毁香港，只是在外面围堵环境下要推动内循环，被迫自己发展金融中心。

然而，罗认为大湾区难以发展科技，深圳亦非发展高端科技，反而是推动用于科技企业的房地产，加上美国制裁影响中国晶片研发等，“一被制裁已经呆住，没得还击”，而香港投放于科研资源又少，“没有此方面的教育、学生”，直言大湾区专注推动科研注定失败。

罗家聪形容，香港人北上发展或内地到港投资，并不算融合，只是单边流向，又指深圳所谓的无人机科技龙头企业，实际上也非研创高端科技，有关科技股中的科研内涵不高，直言腾讯仅是手机游戏企业，“最尖端（科研部份），美国一夹你（动你），你就没辙”。

罗在他的个人面书专页发文《香港都有今日了》指出，深圳之所以有今天，部分原因是靠过去多年来香港过气“陈总”（金融管理局前总裁陈德霖）发行圆币（人民币）的政治任务，香港于是就这样“配合”深圳，在新的数码平台将人民币 打造成国际数码币，让深圳成为新的国际人币金融中心。

罗又指，西方仍稍对香港怜悯的，已不断走钱：外汇储备占M3由占中后至今年初的46至47%，水平急挫至8月的41.9%。深圳大搞金融、请钱入陆，会有哪些“朋友”上当？外资？这边外资早已由大陆人主理，吸谁的钱？

罗在文章中最后指出，看来金融也难免要认真贯彻、准确落实内循环，“塘水滚塘鱼了”。