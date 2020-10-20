中文差不等于不可靠”警员作供前后不符法官照判4被告入狱

香港裁判法院裁判官郑念慈19日裁定4名分别被控非法集结及管有攻击性武器的被告罪名成立，入狱4个月，尽管多名作供警员早前被辩方质疑庭上供词与书面纪录不符，以及多次修改口供。裁判官裁决时表示，警员记错属“无心之失”，内容也是无关痛痒的细节，信纳证人只是“中文水平不足”，遂接纳他为诚实可靠的证人。

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香港警员英文水准每况愈下已是社会共识，甚至出现警员用广东话喝斥洋人，嘲笑他们身在香港不懂广东话，但现在连法官也承认部分警员甚至“中文水平不足”，令人怀疑香港警员的学识修养。

去年8月3日的“旺角再游行”活动，入夜后有示威者于旺角一带设置路障，多人被捕，其中9名被告被控当晚在九龙旺角弥敦道与亚皆老街交界，与不知名人士参与非法集结。首被告另被控于同日同地管有攻击性武器，即一支镭射笔。

负责拘捕的警员三人庭上供词均与书面证供有出入。裁判官表示，理解当时情况混乱，警员未必能记录所有细节，而且细节只属“无关痛痒”及“枝节”，相信所有警员的供词可信，也相信被告是自愿穿上证物拍照，故尽管其中两名被告反对被捕后的照片呈堂，该批照片仍成为了证物。

根据拘捕被告伍兆铭的警员口供，该警员印象中被告的身高约5呎7吋，比实际高5吋；警员又把口供的“推”改成“批踭”。尽管伍坚持自己没有戴头盔，裁判官认为，被告当时戴了头盔及球鞋才令身高看起来更高，又指警员只是“中文水平不足”才写成“推”，故接纳其供词。

所有被告否认控罪，均指称自己只是路过围观被捕，而陈嘉汶则称是急救员。其中伍兆铭辩称，自己只是从旺角买游戏卡带，因港铁站被破坏，再打算徒步到尖沙咀影印时被捕。苏澄怡则指，当时与 3 名友人到旺角食饭，接下路人派发的“猪嘴（防毒面具）”及口罩，之后与朋友失散后，尽管想与示威者保持距离，但又想寻找朋友，期间发现丢失手机，之后被捕。

裁判官郑某裁决时表示，不解伍为何不在旺角影印，又指买游戏卡不是必须要做的事；又指苏的朋友都是成年人，不解为何要找朋友，并指他想与示威者保持距离却走到马路是“不合情理”。裁判官又表示，围观的市民会在高处及人群外观看，急救员更不应走进示威者之中，以免一同受伤。对于被告指自己是因警方推进而无法离开现场，裁判官认为“大可以走入横街小巷离开”，加上各被告都有携带示威装备，故必然是与其他示威者一同参与集结。