德国首次批准庇护一名反修例被控暴动罪中大女生

一个专门安排港人逃避政治检控寻求外国庇护的组织“避风驿”（Haven Assistance）在面书上宣布（见图），德国政府10月14日已批准一名香港中文大学女学生的庇护，取得三年难民身分。这是香港自反修例运动以来，德国首宗向港人提供政治庇护的个案。避风驿的声明同时指出，女事主在难民营时曾遭职员性侵，涉事者目前已被起诉。

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该名22岁的女生向路透社记者展示德国移民与难民局（BAMF）发出的信件，证名已获难民资格，对德国政府表示感激。

她表示在去年11月一次示威中被捕，几天后在没有告知家人情况下经台湾前往德国。对于要以此方式离开香港，而且可能永远无法回港，她感到既曲折又难过。

由流亡海外港人成立的避风驿引述该中大女生指，自己曾因情绪问题而需要入院，但她感谢德国政府批出庇护，又表示整个申请过程中，德国政府有提供大部分生活基本需要，如衣食住行及基本医疗服务。她指若德国政府能简化来自香港的难民申请程序，容许申请人在等待过程中自由选择居住地点，将会是对香港抗争者的支持。

避风驿亦感激德国政府，指德国是首个欧洲国家向涉及反修例计动的香港公民批出庇护。避风驿同时促请德国政府及欧盟国家致力完善难民机制，考虑制定全面的救生艇政策。

网媒立场新闻引述“香港监察”高级政策顾问 Sam Goodman 则指，德国政府向该女生提供庇护，表明德国政府致力予保护人权，以及认为在港区国安法生效后，年青人年若留在香港，将面临政治迫害，任意逮捕和监禁。

Goodman 认为女生在难民营的经历，反映有需要改革难民政策。他指出，7月时德国及其他欧盟国家同意作为国际救生艇政策的一部分，让香港青年在欧盟国家更容易留下读书及工作，事隔将近 3 个月后，德国政府是时候履行承诺。他建议德国政府改革庇护政策，为有机会面临政治迫害的香港提供特别方案申请庇护、延长工作假期签证等，认为德国应与志同道合的国际伙伴联手，确保每一个香港人在面对进一步打压时，都有可行政策保护他们。

避风驿又引述该女生指，自己在等待批出庇护申请、居住在难民营近11个月的过程中，曾面对不少困难，包括被难民营职员性侵。

有份发起避风驿的黄台仰告诉立场新闻，他拒绝代当事人讲述性侵事件的详情，但透露事件在本年初在德国政府的难民营发生，女生当时有报警，德国警方亦有就事件作出行动。该名涉事职员事后有被起诉，案件正排期上法庭。

黄台仰表示，他不会因此事批评德国政府处现不妥，相信只是个别事件，女生不幸碰上立心不良的职员。但他认为从事件上可反映，德国政府在处理香港难民的程序上有改善空间。他指香港人大多能说英语及融入德国社会，应付基本生活需要不成问题，因此申请难民的香港人无必要一定住在难民营，他提倡德国政府可考虑为香港难民提供特别安排。

他又指，是次为德国政府为香港反修例运动示威者首次提供政府庇护，意味德国政府认为反送中示威者有获得庇护的权利，他们在港无办法得到公平审讯， 或会面对人权剥削。他提到该名女生在去年 11 月到德国，1 月时已完成面试，但一直未有结果，黄台仰相信国安法的立法令德国多一个原因去批出庇护。

德国政府并非首次批出庇护予港人。在2018年，本土民主前线创办人黄台仰及前本土民主前线成员李东升，亦获得德国庇护，但今次是首次有涉及反修例示威的被捕人，获德国提供庇护。

避风驿为四名流亡海外港人成立的组织，包括在台湾的林荣基、在美国的梁继平、身在德国的黄台仰，以及刚获英国庇护的郑文杰。组织指会提供美国、台湾、英国、德国等庇护政策讯息予有需要人士。