台湾军情局退役少将处长涉嫌交付情报人员名单给中国

中国媒体最近大幅报导「台谍案」，台湾不甘示弱，昨天也爆出「共谍案」！不同的是，台湾的「共谍」竟是台湾国防部军事情报局退役的情报人员。

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台北地检署与调查局昨天兵分三路，约谈涉嫌交付台湾情报人员名单给对岸国安单位的军情局退役少将岳志忠、退役上校张超然、周天慈，以及四名证人到案，晚间移送台北地检署复讯。

退役少将岳志忠曾经担任军情局第五处处长，负责统筹过滤军情局的干员所陈报的数据，并作情报研析，也曾经是台湾军情局派驻香港站的站长，对军情局内部情报作业及人员相当熟悉；另外，也有涉案人员过去曾负责台湾军方资通电作战业务，身分都相当敏感。

因此，台湾军情局昨天紧急针对这个案件进行损害控管会议，下令各所属单位全面检视这三名情战人员曾经掌管的业务，目前尚未掌握岳志忠可能外泄的名单，暂时无法稽核。但评估认为岳志忠等三人退伍已有一段时间，且最近这几年军情局已经不再派情战人员前往大陆，至于残余人员的布建是否可能因此被中国大陆侦破，台湾军方正进一步评估中。

张超然、周天慈从军情局上校退役后，2013年起，多次以旅游名义前往中国大陆，张超然常以微信和对岸情治人员联系，对方希望他能拉拢、引介军情局退役高官前往大陆，以便获取情报、人事、布建网民及据点等重要机密数据。

两人曾引介从军情局退休的傅姓、王姓男子到大陆旅游，并结识对岸的国安人员，后来傅姓、王姓男子起疑，向军情局陈报，引起台湾国安单位注意，立即对张超然、周天慈等人展开监听、监控。

检调在监控中发现，2016年到2018年间，张超然、周天慈两人另邀约军情局退役少将岳志忠前往中国大陆近十次，其中几次是岳志忠单独前往，几次是三人一起同行，与大陆国安人员见面，岳志忠也曾受周天慈委托交付文件给大陆国安人员。

由于岳志忠曾任情资研析单位最高领导阶层，因此项目小组长期搜证，昨天才发动侦查行动。检调认为，岳志忠、张超然、周天慈三人的行为涉嫌违反「国家情报工作法」，另外还涉及发展组织罪，都是可处七年以上有期徒刑重罪。

台湾国防部表示，这个案子没有现役军人涉案，全案已进入司法侦查程序，国防部没有评论。