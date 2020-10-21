江启臣：中华民国至今仍屹立于东亚 非归属中共政权

中国国民党主席江启臣10月21日表示，“国民党扩大庆祝光复节，正可提醒对岸，75年前台澎是回归中华民国，而不是中华人民共和国；中华民国至今仍屹立于东亚，并非归属于中共政权之下。”

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据悉，为庆祝抗日战争及二战胜利后，台湾光复75周年，国民党将于22日起举办线上视频纪念会、音乐会等活动。据中央社报导，江启臣星期三下午在国民党中常会中表示，“纪念台湾光复是理所当然的事情，然而民进党执政时刻意忽略这件重要史实，让中共政权得以抢夺历史诠释的话语权。国民党的庆祝活动被抹红成与对岸隔海的唱和，这种抹红完全是昧于事实、心中没有国家的荒谬行径。”

江启臣在脸书上写道，“七十五年前，中华民国历经八年对日抗战，终于迎来胜利与和平。10月25日的台北公会堂，日军代表安藤吉利将军在陈仪发布的‘署部第一号命令’受领证上签字，正式终结了日本在台长达半世纪的殖民统治，对中华民国全国军民而言，这天是光复台湾的大喜日。”他称，“纪念台湾光复节，我们不但要庆祝台湾以及澎湖群岛终结殖民统治，更要缅怀台湾抗日英雄在日据时代反抗殖民威权的奉献。我们不但要记取帝国主义侵略的残暴教训，更要思索台湾先民在日据时期对于民主的追求与努力！”

在介绍了国民党为此计划的相关活动后，江启臣称，“我们都知道，中国国民党领导下的中华民国，在抗战胜利后光复了台湾，然而民进党执政时刻意忽略历史事实，让中共政权得以抢夺历史诠释的话语权。国民党现在虽然在野，但无法坐视、更无法接受，国民党的庆祝活动被抹红成与对岸隔海唱和！这种抹红完全是昧于事实、心中没有国家的荒谬行径。”

江启臣表示，“国民党之所以要扩大庆祝光复节，正可提醒对岸当局：75年前，台澎是回归中华民国，而不是中华人民共和国，而且中华民国到今日仍屹立于东亚，并非归属于中共政权之下。”他强调，“我们要重申，中华民国是主权独立的国家，青天白日满地红是我们的国家旗帜，如果民进党政府不愿意面对历史事实，将更难以领导‘中华民国’，唯有正视历史事实，台湾才能找到和解共生的路，才有更和谐的未来。”