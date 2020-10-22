国泰风雨交加之际大湾区航空招聘人手“什么职位都要”

饱受疫情打击的香港旗舰国泰航空，昨（22日）宣布重组计划及大幅裁员，并且对短期复甦感到悲观，然而正在筹办之中的大湾区航空，却大肆招兵买马，创办人黄楚标更扬言“什么职位都要”。

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国泰航空宣布削减约8500个职位，包括裁去约5300名驻港员工及600名非驻港员工，为香港历来最大规模的裁员行动，并即日停止营运有35年历史的国泰港龙航空。

国泰航空大裁员之际，深圳东海航空董事长黄楚标成立的大湾区航空，目标市场是大湾区与东南亚之间4小时飞行圈内逾10亿人口，正向香港民航处申请航空营运人许可证，并已展开招聘人手工作。黄楚标接受明报查询时表示，招聘“什么职位都要”，包括机组人员、地勤、维修、财务等不同范畴，至于会否吸纳国泰被裁员工，他说“主要看是否适合的人才”，又称公司初期不需要太多人，预计需数百人。

根据大湾区航空日前刊登的招聘广告，招聘的7个职位全是经理级，包括商务总经理等。黄楚标说，正规划未来5年、10年的人手及班机数目，他笑称大湾区航空只是小型公司，员工人数暂不会过千，预计开航前需要数百人手，再按公司发展增聘。他预计启航时会有5架飞机，至2025年增至30架。他又说，申请牌照的程序已进行一半，期望最快明年第一至第二季可启航。

报导引述黄楚标说，现时市场缺乏往返东南亚及内地二线城市的直航班机，认为大湾区航空可填补市场空缺。他说“国泰如此大规模的公司都看不到（何时恢复正常航运）”，但认为大湾区与东南亚之间的4小时飞行圈有逾十亿人口，长远对前景有信心。他称大湾区航空将在本港营运，个别工作如每年的飞机大维修、机长培训等，有可能与东海航空合作。

黄楚标在深圳从事地产及其他业务，有深圳首富之称，在曾荫权政府时代，2013年曾涉足香港数码广播生意，但3年后因业务未如理想而结业。曾荫权据称与黄楚标关系一度颇为热络，曾荫权曾乘坐黄的私人飞机外游，更以低于市价租得黄楚标旗下位于深圳的一幢豪宅。但曾荫权也因此而涉嫌官商勾结的指责。