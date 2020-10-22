民调显示香港新闻自由度下跌至回归新低

由香港民意研究计划进行的最新的民调显示，香港新闻自由程度的满意净值为负25个百分点，再创1997年有纪录以来最低，而认为香港新闻传媒报道负责任的净值为负16个百分点，亦创2007年以来新低。

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从9月底至10月初由真实访问员以随机抽样电话访问方式成功访问了1006名香港居民所得的结果同时显示，在多种新闻传媒之中，互联网和电视继续是市民的主要新闻来源，主要透过报纸得悉新闻者比率创2000年有纪录以来新低，透过电台的比率则大幅回落。

调查又显示，传媒公信力评分显著跌5.14分，同是回归以来新低。香港记者协会主席杨健兴批评警方有意抹黑传媒，建制派又排山倒海攻击记者，影响了传媒的公信力，国安法下已见到言论、学术自由收窄对新闻采访影响，也有媒体在报道时会“小心翼翼”。

调查显示，香港新闻自由程度的满意程序，满意率和不满意率分别为29%和54%，净值为负25个百分点，创1997年有纪录以来最低；认为香港新闻传媒报道负责任的比率为19%，不负责任则为35%，也创2007年以来新低。

杨健兴表示，新闻自由满意度下跌与香港的政治大气候和大势下滑的趋势脗合，批评政权和警方在记者采访时设限，令新闻自由急速倒退。杨指出，港府拒英国金融时报记者、前香港外国记者会署任主席马凯工作签证续期、对记者采访设限，更有人提出要为传媒发牌等，加上警方搜查壹传媒大楼时指明只容许部份记者采访，均反映政府限制新闻自由。

调查同时发现在多种新闻传媒中，互联网和电视继续是市民主要新闻来源，分别有70%和66%，透过报纸得悉新闻比率只有37%，创2000年有纪录以来新低，透过电台接收新闻的比率也大幅下跌12%。而最值得信任的新闻以电视、互联网为主；报纸新闻则有12%，较上次调查上升2%。