民进党正国会删除国家统一修宪版本获58人联署已完成送案程序

台湾立法院在9月14日成立了修宪委员会，蔡英文政府打算通过过18岁公民权等修正案，但民进党内派系「正常国家促进会」的立委与在野党立委连手，提出了删除「国家统一」字样的修宪草案版本，已经获得58人联署，并完成了送案程序。该促进会今天举行记者会，预告将于11月起陆续举办四场不同主题的公听会，以凝聚共识。

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现行中华民国宪法增修条文的前言明定「为因应国家统一前之需要」，而民进党「正国会」立委提出的草案则打算修正为「为因应国家发展之需要」，也就是说，打算要删除「国家统一」的字眼；至于中华民国领土范围，宪法原规定「依其固有之疆域」，该促进会所提的草案则打算修改为「宪法效力所及地区」，打算删除「固有疆域」的字眼。

另外，「正国会」的草案也删除了宪法增修条文有关省份的字眼，打算「实质废省」，并在第10条增订「国家应优先以『台湾』之名义进行涉外事务，加入国际组织、参与国际活动，并善尽国际人道援助之责任」。

还有，中华民国宪法本文第6条明定，中华民国国旗定为红地，左上角青天白日。但正国会版的修宪草案则增定第13条，指国旗、国歌、国徽应以法律明定，不受宪法第6条规定限制。

今天出席记者会的正国会立委包括陈亭妃、余天、庄竞程、黄秀芳、陈秀寳、陈欧珀、蔡适应，以及时代力量立委邱显智。对于外界质疑这样的修宪方式等于搞台独，民进党立委陈亭妃指出，虽然有心人士要戴他们帽子，并质疑修宪草案涉及统独议题，但他们的提案完全不涉及统独，而是符合台湾的现状，盼将过去没修正的议题，一次讨论清楚。

时代力量立委邱显智则指出，非常支持这次记者会诉求，而追求台湾的国家地位正常化，一直以来都是时代力量的目标，希望朝野立委都能把握这次的宪法时刻。

有关删除「国家统一」的字眼，正国会立委日前曾指出，台湾终止动员戡乱时期、总统直选后，国统纲领已经成为历史，台湾不应继续将历史留在宪政体制，国家统一已经不符合治理现状。

而删除「固有疆域」的字眼，该会立委也曾表示，宪法中明定的固有疆域有很多非政府所能管辖，凸显现行宪法荒谬且自我感觉良好，也可能形成台湾发展国际关系的障碍，例如政府很难跟蒙古发展国际关系。

该会立委指出，如果政府宣称领土涵盖整个中国，即便中国不打压，世界各国也不可能认同，因为中共已经代表中国。

正国会今天宣布，未来四场公听会的主题分别是，「提升数字国力」、「均衡国土发展」、「深化民主、务实修宪」、以及「以台湾为名，与世界同行」。