民進黨正國會刪除國家統一修憲版本獲58人聯署已完成送案程序

台灣立法院在9月14日成立了修憲委員會，蔡英文政府打算通過過18歲公民權等修正案，但民進黨內派系「正常國家促進會」的立委與在野黨立委連手，提出了刪除「國家統一」字樣的修憲草案版本，已經獲得58人聯署，並完成了送案程序。該促進會今天舉行記者會，預告將於11月起陸續舉辦四場不同主題的公聽會，以凝聚共識。

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現行中華民國憲法增修條文的前言明定「為因應國家統一前之需要」，而民進黨「正國會」立委提出的草案則打算修正為「為因應國家發展之需要」，也就是說，打算要刪除「國家統一」的字眼；至於中華民國領土範圍，憲法原規定「依其固有之疆域」，該促進會所提的草案則打算修改為「憲法效力所及地區」，打算刪除「固有疆域」的字眼。

另外，「正國會」的草案也刪除了憲法增修條文有關省份的字眼，打算「實質廢省」，並在第10條增訂「國家應優先以『台灣』之名義進行涉外事務，加入國際組織、參與國際活動，並善盡國際人道援助之責任」。

還有，中華民國憲法本文第6條明定，中華民國國旗定為紅地，左上角青天白日。但正國會版的修憲草案則增定第13條，指國旗、國歌、國徽應以法律明定，不受憲法第6條規定限制。

今天出席記者會的正國會立委包括陳亭妃、余天、莊競程、黃秀芳、陳秀寳、陳歐珀、蔡適應，以及時代力量立委邱顯智。對於外界質疑這樣的修憲方式等於搞台獨，民進黨立委陳亭妃指出，雖然有心人士要戴他們帽子，並質疑修憲草案涉及統獨議題，但他們的提案完全不涉及統獨，而是符合台灣的現狀，盼將過去沒修正的議題，一次討論清楚。

時代力量立委邱顯智則指出，非常支持這次記者會訴求，而追求台灣的國家地位正常化，一直以來都是時代力量的目標，希望朝野立委都能把握這次的憲法時刻。

有關刪除「國家統一」的字眼，正國會立委日前曾指出，台灣終止動員戡亂時期、總統直選後，國統綱領已經成為歷史，台灣不應繼續將歷史留在憲政體制，國家統一已經不符合治理現狀。

而刪除「固有疆域」的字眼，該會立委也曾表示，憲法中明定的固有疆域有很多非政府所能管轄，凸顯現行憲法荒謬且自我感覺良好，也可能形成台灣發展國際關係的障礙，例如政府很難跟蒙古發展國際關係。

該會立委指出，如果政府宣稱領土涵蓋整個中國，即便中國不打壓，世界各國也不可能認同，因為中共已經代表中國。

正國會今天宣布，未來四場公聽會的主題分別是，「提升數字國力」、「均衡國土發展」、「深化民主、務實修憲」、以及「以台灣為名，與世界同行」。