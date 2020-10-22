香港撑警电影《时代》幕后老板疑有崩牙驹等江湖猛人

一出由撑警艺人杨明和庄思明主演的撑警电影《时代》，戏尚未上演新闻已经相当热闹，继日前被指即将上映该片的电影院商郑重发表声明否认其事之后，根据立场新闻报导，投资该片的公司在马来西亚上市，主席是曾经在澳门名号响当当的尹国驹，江湖人称“崩牙驹”，公司的非执行董事是绰号“沙田Me”的翟浩琛，是香港社团和胜和的前度话事人。该片的导演、编剧、美术，则分别由翟浩琛的子女翟俊伟、翟俊朗和翟倩欣担纲。

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报导指，翟氏一家全力支持的撑警电影《时代》由一间名为INIX TECHNOLOGIES HOLDINGS BHD的马来西亚上市公司赞助，INIX是在马来西亚证券交易所上市的投资控股公司，旗下公司从事电子商贸、软件开发等资讯科技业务，市值约1.7亿港元 ，“沙田Me”则担任其中一名独立非执董。

INIX的现任主席为绰号“崩牙驹”的尹国驹，在今年8月7日获委任为INIX的独立非执董，而8月11日确认崩牙驹接任公司主席。尹国驹为澳门国瀛集团老板，被传媒形容为江湖猛人，1999年在澳门被裁定放高利贷、洗黑钱、拥有军火，以及非法赌博等罪成入狱15年，后经上诉减刑，并于2012年出狱。另外，根据苹果日报报导，崩牙驹的外孙女为香港TVB艺人杨嘉欣。

《时代》导演翟俊威是从澳洲留学回港，由于他对演艺事业发展感兴趣，其父沙田Me近年与影视圈中人相当熟络，创办经理人公司又做出品人拍电影，这次不但可以有机会报效政府，还顺便为儿子一圆导演梦。

据了解，《时代》一片背景为香港反修例运动，故事自然宣扬香港警察英勇报国事迹。不过，尽管这类撑警电影政治正确，但踊跃投资者不多，早前香港导演王晶曾一度意欲与成龙和甄子丹拍档开拍一出撑警电影，但由于反应冷淡而无疾而终。