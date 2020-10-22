12港人部分家属委托律师前往看守所探视再遭拒绝

12名香港青年今年8月底涉嫌潜逃离境在通过水路前往台湾寻求庇护时被广东海警截获，现被扣押在深圳盐田区看守所已达 61 日。据悉，其中五名家属委托的中国大陆律师10月22日再度前往该看守所要求会见当事人但被拒绝。有受家属委托的律师表示，其当事人未满十八岁属未成年，当局在家属不知情下委派律师，做法不成立，要求相关部门交代法理依据。

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据立场新闻报导，分别代表涉案港人李宇轩、乔映瑜、黄临福、郭子麟、邓棨然的家属委托律师，星期四早上约 9 时到达深圳盐田区看守所，要求会见当事人。但在大门外被告知他们的当事人已分别由官方委托了两名律师，一行人均未能入内。据悉，这些由家属委托的律师在看守所门外与公安交涉逾三小时，期间因不满看守所态度推诿，一度打110要求警监到场处理。

报导指，代表12港人中，19 岁郭子麟的家属委托律师蔺其磊表示，在看守所门口公安取走他的会见手续文件后，便说郭子麟已委托了两名官派律师，蔺其磊的面见要求被拒。他则质疑看守所的行为是违法，“而且我们严重怀疑，说郭子麟已经委托了两个律师，这个事实是虚假的。” 蔺其磊称，稍后会向上级检察机关、公安机关反映和控告。据悉，郭子麟此前已有至少两名家属委托的律师因被当局警告而退出案件，此次亦是首次被告知已安排官派律师。

此外，代表 17 岁涉案港人黄临福的律师卢廷阁也提出不满，即使当事人已被官方指派律师，家属律师即使“退而求其次”也应会面核实。他亦质疑，黄临福尚未成年，在家属不知情下自行接受官派律师的效力成疑。他说，“如果是成理，那我们可以退出，不是说一定要把（官方的）委托推翻。”卢廷阁要求局方清楚交代理据。据了解，目前12 名被扣押港人中，剩余廖子文未清楚其律师委派情况。另据香港电台报导，家属委托律师宋玉生和卢思位分别指，已报警要求派人到场处理，同时将就无法会见当事人，控告和投诉有关部门。

据了解，台湾公民、人权团体以及在台港人当日也在香港经济贸易文化办事处大楼前举行记者会，呼吁台湾民众参加游行，支持香港争权民主，声援遭中国大陆关押的12名港人。值得一提的是，针对有报道早前指港府飞行服务队曾在事发当日出动，更在事发位置一带上空盘旋。港府保安局局长李家超星期三在回覆立法会议员书面查询时表示，不会公开水警数码雷达保安系统记录、飞行任务涉及每日的飞机调配及航行细节等，“免被犯罪分子掌握对其有利的资料，影响部门行动的有效性”。

对于有建议港府向内地提出要求，让12名港人不需在内地完成法律程序即时交回香港。李家超回应指，“政府绝不会这样做，因这会鼓励更多人弃保潜逃、姑息罪犯刻意逃避法律责任，助长潜逃歪风。”他称，待12人在内地的法律程序完成及送返香港后，会依法追究他们在香港所涉嫌干犯的罪行。