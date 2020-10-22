12港人部分家屬委託律師前往看守所探視再遭拒絕

12名香港青年今年8月底涉嫌潛逃離境在通過水路前往台灣尋求庇護時被廣東海警截獲，現被扣押在深圳鹽田區看守所已達 61 日。據悉，其中五名家屬委託的中國大陸律師10月22日再度前往該看守所要求會見當事人但被拒絕。有受家屬委託的律師表示，其當事人未滿十八歲屬未成年，當局在家屬不知情下委派律師，做法不成立，要求相關部門交代法理依據。

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據立場新聞報導，分別代表涉案港人李宇軒、喬映瑜、黃臨福、郭子麟、鄧棨然的家屬委託律師，星期四早上約 9 時到達深圳鹽田區看守所，要求會見當事人。但在大門外被告知他們的當事人已分別由官方委託了兩名律師，一行人均未能入內。據悉，這些由家屬委託的律師在看守所門外與公安交涉逾三小時，期間因不滿看守所態度推諉，一度打110要求警監到場處理。

報導指，代表12港人中，19 歲郭子麟的家屬委託律師藺其磊表示，在看守所門口公安取走他的會見手續文件後，便說郭子麟已委託了兩名官派律師，藺其磊的面見要求被拒。他則質疑看守所的行為是違法，“而且我們嚴重懷疑，說郭子麟已經委託了兩個律師，這個事實是虛假的。” 藺其磊稱，稍後會向上級檢察機關、公安機關反映和控告。據悉，郭子麟此前已有至少兩名家屬委託的律師因被當局警告而退出案件，此次亦是首次被告知已安排官派律師。

此外，代表 17 歲涉案港人黃臨福的律師盧廷閣也提出不滿，即使當事人已被官方指派律師，家屬律師即使“退而求其次”也應會面核實。他亦質疑，黃臨福尚未成年，在家屬不知情下自行接受官派律師的效力成疑。他說，“如果是成理，那我們可以退出，不是說一定要把（官方的）委託推翻。”盧廷閣要求局方清楚交代理據。據了解，目前12 名被扣押港人中，剩餘廖子文未清楚其律師委派情況。另據香港電台報導，家屬委託律師宋玉生和盧思位分別指，已報警要求派人到場處理，同時將就無法會見當事人，控告和投訴有關部門。

據了解，台灣公民、人權團體以及在台港人當日也在香港經濟貿易文化辦事處大樓前舉行記者會，呼籲台灣民眾參加遊行，支持香港爭權民主，聲援遭中國大陸關押的12名港人。值得一提的是，針對有報道早前指港府飛行服務隊曾在事發當日出動，更在事發位置一帶上空盤旋。港府保安局局長李家超星期三在回覆立法會議員書面查詢時表示，不會公開水警數碼雷達保安系統記錄、飛行任務涉及每日的飛機調配及航行細節等，“免被犯罪分子掌握對其有利的資料，影響部門行動的有效性”。

對於有建議港府向內地提出要求，讓12名港人不需在內地完成法律程序即時交回香港。李家超回應指，“政府絕不會這樣做，因這會鼓勵更多人棄保潛逃、姑息罪犯刻意逃避法律責任，助長潛逃歪風。”他稱，待12人在內地的法律程序完成及送返香港後，會依法追究他們在香港所涉嫌干犯的罪行。