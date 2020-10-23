台湾光复75周年国民党办庆祝活动台独称光复无法源陆委会批中共统战

后天是台湾光复75周年纪念日，国民党特举办「中华民国在台湾的足迹」研讨会，以庆祝中国历史上这个重要的日子，希望藉此唤起台湾与中华民国链接的记忆。

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「台湾国办公室」、「台独青年团」等台湾的独派团体前往抗议。独派公开宣称没有台湾光复这件事，「台湾国办公室」主任陈峻涵宣称，国民党是根据「开罗宣言」主张台湾光复，但上面根本没有任何签名，不具国际法的法源效力。因此宣布悬赏一亿元，呛国民党拿不出光复节的法源证据。并批评国民党「与中共唱和」。

国民党主席江启臣受访时针对独派的说法反批说，蔡政府淡化光复节，国民党决定办光复节纪念活动后，绿营又开始抹红。他说，这群人打着台独、台湾国的口号，实际上跟阿共一样要消灭中华民国，他质问独派团体是不是阿共派来的？

江启臣指出，台湾光复对台湾人而言，至少具有四项重要意义。包括让台湾人在法律上不再是次等公民、得以摆脱殖民经济格局发展自己产业、走向政治民主化，并且让台湾与中华文化能重新连结。

另外中国昨天也举行台湾光复75周年研讨会，全国政协主席汪洋表示，台湾光复「无可辩驳地证明，台湾是中国不可分割的一部分」，台湾陆委会发言人邱垂正则回应说，汪洋对台湾过去、现在与未来的定位谈话，台湾不表认同，他说，无论是依据国际法或历史事实，都清楚证明台湾存在与中共毫无关系，这才是历史定位。

邱垂正说，中华民国是主权国家，在台湾屹立超过七十年，台湾的过去、现在或未来，都不是中华人民共和国的一部分，台湾未来的选择权由两千三百万人民决定；中共藉所谓台湾光复75周年举办活动，本质上就是不折不扣的统战工作。